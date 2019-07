Se billedserie Billedet af det unge par på bænken, der nyder udsigten fra Klinten, udstråler en sjælden ro. Foto: Michael Stub Foto: Michael Stub

Glansbilleder fra Stevns

Stevns - 24. juli 2019 kl. 15:14 Af Henrik Fisker

»Denne bog er blevet til i et ønske om at vise dig, dine nærmeste, dine venner og bekendte - ja, hele verden - de særlige kvaliteter, Stevns rummer«.

Sådan indledes forordet til en ny fotobog om Stevns, som Stevns Kommune har bestilt og bekostet. Bogen er produceret, skrevet og redigeret af Michael von Bülow, der selv leverer en del af bogens 111 billeder. Broderparten er dog taget af en anden fotograf: Michael Stub.

Formålet med bogen er at have en fast gave, som kommunens ledelse kan forære til besøgende gæster - herunder alle brudepar, der vælger en borgerlig vielse, dvs. med rådhusets medvirken.

I forordet hedder det videre, at »for os, der bor her, er Stevns stedet, vi ønsker at komme tilbage til efter arbejdsdagen. Det er her, vi finder roen og inspirationen til vores hverdag. Vi finder ro i de små landsbyer og det åbne udsyn. Vi bliver inspireret af klinten, dens kridtlag og dramatiske natur. Det vil vi gerne dele med dig i denne bog, eller når du kommer på besøg. Det kan være, du er her en dag eller en uge, men vi er helt sikre på, at en del af Stevns vil blive hos dig resten af livet«.

Over for denne lyriske tekst ses et luftfoto af Stevns Klint med den gamle kirke i Højerup i forgrunden. Det klassiske billede af den stevnske kystlinje, men bogens mange fotos rummer mere end det. Det viser også glimt af hverdagen - ikke blot af naturen og dens tilskikkelser, men også af de mennesker, der færdes her.

Det hele er garneret med tekster om de steder, som man skal opleve på Stevns. Her er Stevns Fyr, Trampestien, kirkerne af kalksten, Stevnsfortet og Gjorslev og Vallø slotte - og der er beskrivelser af de frivillige på Mænds Mødesteder, af livet i Solgårdsparken, Stevns-kirsebærrene og det særlige lys over Stevns.

Alle billeder er taget om sommeren - selv om Stevns også kan tage sig flot ud på andre årstider - og viser glimt af fritidslivet, som er det, der appellerer mest til gæsten. De kaster således glans over Stevns, og det er derfor helt berettiget at kalde bogen og dens indhold for et glansbillede af Stevns. Helt positivt ment!

Paradokset ved gavebogen er oplagt, at de mennesker, der bor på Stevns, ikke kan købe den. Det forhindrer kommunalfuldmagten, der siger, at en offentlig myndighed ikke må tjene penge på at drive kommerciel virksomhed. Derfor kommer bogen ikke til salg, selv om den ville være den oplagte julegave i alle stevnske hjem og dermed kunne styrke samhørigheden blandt kommunens borgere.