- Jeg er så taknemmelig for mit hjerte og min nyre. Det er en kæmpegave fra to mennesker, som ikke skulle bruge dem længere. Jeg lever mit liv hver dag, men jeg går ikke rundt og spekulerer på, at de døde for min skyld, for det gjorde de jo ikke. Men det var to fantastiske mennesker, som har givet mig chancen for et godt liv, da de alligevel skulle herfra, siger Albert Pedersen. Hør hans historie på Tinghuset onsdag 29. januar kl. 19.00.

Glæden ved at leve videre med nyt hjerte og nyrer

Og glæden ved livet er netop, hvad parret: Pia og Albert Pedersen fra Højer i Sønderjylland vil berette om. Albert blev hjertetransplanteret i 1995 samt nyretransplanteret i 2003. Albert Pedersens hjertetransplantation betød, at han skulle tage meget medicin for, at kroppen ikke frastødte det nye organ, og i 2003 var medicinen medvirkende til, at hans nyrefunktion var så nedsat, at han måtte under kniven igen. En ny donor blev fundet, og Albert Pedersen og hans stuekammerat på hospitalet den dag i 2003 fik en nyre hver. En netop afdød havde dermed hjulpet to med at leve. Nyren blev opereret ind i lysken, så Albert Pedersen paradoksalt nok går rundt med tre nyrer i dag. Hans to gamle er dog mest til pynt.