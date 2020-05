Glæde, styrke og fællesskab

Derfor blev Kersti Runland kontaktet, og efter et besøg på Brohøj fik hun en bestilling på de to malerier: Glæde og Fællesskab, der nu hænger i det nyindrettede hus, for på Brohøj er fællesskabet vigtigt og her er alle glade og imødekommende.

Glæde hænger på væggen i ét af fællesrummene, hvor man både fra sofaen og ved spisebordet kan glæde sig over de to spøjse, smilende og naivistiske figurer, der vifter med røde og blå balloner.

- Det tredje maleri: Styrke er en gave fra mig - for det manglede, synes jeg. Der skal styrke til at arbejde her, og de mennesker, som bor her, har brug for styrke, forklarer Kersti Runland, der foretrækker at male mennesker og meget gerne portrætterer mennesket i forskellige situationer.