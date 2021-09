Den nyvalgte bestyrelse i Stevns Teaterforening: Bagerst fra venstre: Cæcilie Telling, Jytte Larsen, Lene Vestergård, Thea Kulavig (nyvalgt), Pernille Andersen (suppleant). Forrest fra venstre: Aleksandra Olsen (nyvalgt suppleant), Sine Sværdborg, Karen Schatter, Anne Olsen, Leif Nielsen (kommunalt udpeget) og Reni Jensen. Foto: Leif Sinius

Glæde over udsigt til ny teatersæson oven på corona-besvær

Stevns - 10. september 2021 kl. 17:26 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Teaterforening har holdt generalforsamling i Snurretoppen, hvor der var god stemning og stor glæde blandt de omkring 50 fremmødte medlemmer over, at det nu endelig er muligt at mødes til en teatersæson uden begrænsende restriktioner.

Forkvinde Lene Vestergård aflagde beretning for en halv sæson, idet hele forårssæsonen som tidligere omtalt i avisen blev aflyst som følge af coronarestriktionerne. Økonomisk har det efterladt foreningen med et uventet overskud på næsten 70.000 kroner, da tilskuddene til de aflyste forestillinger har været større end foreningens udgifter. Lige nu afventer bestyrelsen, hvor stor en del af overskuddet den får lov at beholde. Bestyrelsen har planer om at tilbyde forestillinger for 8.-9. klasserne for en del af overskuddene fra denne og sidste sæson.

I årets løb er Catarina Nordgren trådt ud af bestyrelsen og suppleant Jytte Larsen indtrådt i hendes sted. Lene Knap Barfod har været suppleant. Det gav på generalforsamlingen plads til Thea Kulavig, der blev nyvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Anne Olsen, kasserer, Alexandra Olsen, suppleant, Cæcilie Telling, næstforkvinde / layout, Jytte Larsen, sekretær, Karen Schatter, Leif Nielsen, beskikket, Lene Vestergård, forkvinde, Pernille Andersen, suppleant, Reni Boe Jensen, Sine Sværdborg, skolekontakt / Den Kulturelle Rygsæk og Thea Kulavig. Leif Nielsen er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Efter generalforsamlingen opførte Livingstones Kabinet forestillingen: Canada, der vakte megen eftertanke hos publikum. Instruktøren Nina Karais fortalte efter forestillingen om, hvordan hendes barndomserindringer blev til en bred fortælling om angsten for udelukkelse på grund af anderledeshed, om at kunne skjule sin fremmedhed, og om at være overfølsom over antydninger af racistiske holdninger, fordi hun som barn altid vidste, at det kunne ramme hende selv. Der blev lyttet meget intenst og koncentreret til hendes erfaringer, og hvordan holdet havde bearbejdet dem, så historien fik det særegne udtryk på scenen, beretter Lene Vestergård.