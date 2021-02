Det har i den grad vakt glæde hos græsrodsgruppen, som Anita Schleef og Julie Stenderup fra Strøby Egede fik op at stå, da de blev opmærksomme på, at der var planer om at bygge på Ådals Mark. Foto: Erik Nielsen

Glæde i græsrodsgruppe efter afvisning af boligbyggeri ved Tryggevælde Ådal

Græsrodsgruppen Bevar Engen har om nogen kæmpet imod et byggeri på Ådals Mark ned ved Tryggevælde Ådal. I denne uge indstillede et enigt Plan-, Miljø- og Teknikudvalg (PMT) så over for Kommunalbestyrelsen, at der ikke udarbejdes lokalplan for byggeriet og byggemuligheden på Ådals Mark pilles ud af den kommende Kommuneplan.