Carsten Ladegaard Jakobsen tror på, at det er muligt at få indtjening på turisttiltag i forhold til slottet og parken på Gjorslev. Det vil han arbejde målrettet hen imod. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gjorslev vil satse på slotsturisme med ny mand i front

Landbruget og skovbruget kører godt på Gjorslev - og det skal det blive ved med. Men fremover skal slottet og parken også åbnes op for offentligheden, så slotsturisme kan bidrage til driften af det store gods på Stevns. Redaktionen har været en tur forbi til et interview med den nye godsforvalter, der er blevet ansat til at stå for den daglige drift og udvikle stedet.

