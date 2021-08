Se billedserie Sidste år var første gang, at Gjorslev Gods bød indenfor til Herregårdenes Dag. Arkivfoto: Kirsti Clement

Gjorslev byder indenfor på herregården

Stevns - 13. august 2021

For anden gang slår Gjorslev Gods dørene op og byder indenfor til Herregårdenes Dag. Det sker på søndag 15. august kl. 10-16.

Store dele af godset vil denne dag være åbent, og arrangørerne lover, at der dagen igennem vil summe af liv og være masser af aktiviteter for både børn og voksne.

Det er tredje år, at Herregårdenes Dag afholdes. Det er Gammel Estrup på Djursland, som er Danmarks Herregårdsmuseum, som står bag traditionen med Herregårdenes Dag. Hvert år den tredje søndag i august åbner slotte og herregårde over hele landet for publikum. Her er der mulighed for at høre om de gamle huses spændende historie, særlige rundvisninger, middage og arrangementer.

- Så tag familien eller vennerne under armen og få en hyggelig dag sammen. Du velkommen til at smøre madpakken hjemmefra, tage tæpper med og nyde den medbragte mad i slotsparken, lyder opfordringen fra Gjorslev, der dog også sælger mad og drikke på stedet, idet hele borggården foran slottet omdannes til et hyggeligt cafémiljø med flere caféer.

I kælderen under slottet vil der være lokal ølsmagning ved Kasper Brew Co, og et par gange i løbet af dagen er der levende musik i Borggården ved Gjorslev Kvartetten.

Lokale varer fra boder

Når man går ind gennem porten til Gjorslev Gods, lander man på den historiske gade: Bredgade. På Herregårdenes Dag vil Bredgade og den tilstødende gamle hestestald summe af boder med salg af lokale kvalitetsprodukter. Der vil være alt fra helseprodukter til lokale fødevarer, heriblandt lækre brød og kager, velsmagende plantedrikke, sød frugt og honning samt smukke lys og kunst.

Gjorslev Gods har indgået et samarbejde med Østsjællands Museum om arrangementet. Og specielt til Herregårdenes Dag er én af de gamle stalde omdannet til et mini-museum, som indeholder gamle landbrugsmaskiner og køkkeninteriør fra 1900-tallet brugt på Gjorslev Gods.

På selve slottet er der mulighed for at få en guidet rundvisning. Vælg mellem sjove og lærerige rundvisninger for børn og deres voksne eller spændende historiske rundvisninger for voksne og større børn.

Rundvisningerne varer cirka tre kvarter.

I slotsparken vil der være mange gratis aktiviteter, hvor både børn og voksne kan være aktive. Bl.a. kan man finde ponyridning for små og større børn ved Ridecenter Strålen, klap en kalv ved Gjorslev Gods, gamle lege fra, da farfar var ung, ved Hårlev Gymnastikforening, bueskydning ved Hårlev Gymnastikforening, teambuilding - sjove og udfordrende øvelser omkring en tipi ved Outfitterkampagniet, fremvisning af gamle tærskeværk, gamle traktorer m.m. ved Veteran Traktorens Venner, workshop og opvisning ved Stevns Folkedansere, gymnastikopvisning ved Hårlev Gymnastikforening, fotoudstilling ved Stevns Fotoklub samt mulighed for at hilse på det lokale hjemmeværnskompagni. Der vil også være skattejagt for børnene - med garanti for skattefund.

To slags billetter

Billetter til Herregårdenes Dag købes via Billetexpressen på Gjorslev.dk under Arrangementer. Der er to slags billetter: en indgangsbillet, som giver adgang til boder, mini-museet, cafe-miljøet og alle de gratis aktiviteter, der er i slotsparken. Den anden billettype er en kombi-billetter, som ud over at gælde som indgangsbillet også omfatter rundvisninger på slottet.

Det anbefales at købe billetten i god tid via nettet, da der ellers er risiko for, at rundvisningerne er udsolgt.

Indgangsbillet kan også købes ved indgangen via mobilpay.