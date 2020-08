Gjorslev åbner dørene til marked, leg og rundvisning på slottet

- Jeg vil gerne gøre det til en fast tradition her på Gjorslev, at vi holder åbent hus i forbindelse med Herregårdenes Dag, der altid ligger den tredje søndag i august. Derfor holder vi åbent hus i og omkring slottet søndag 16. august, siger godsforvalteren til avisen.

Han lægger vægt på, at det »kun« er i og omkring slottet, at der er åbent.

- På avlsgården har vi rygende travlt med høsten, så det bliver en anden lejlighed, at man kan blive klogere på den del af godset. Men der er rigeligt med aktiviteter til, at de, der møder op, nok skal få en god oplevelse, siger Carsten L. Jakobsen.

Inden for murene Man kan således komme til at opleve den historiske slotsbygning indefra og høre spændende fortællinger om slottes historie. Blandt andet om, hvordan Dronning Margrethe den første var tilknyttet godset tilbage i år 1396.

- Vi har lavet en aftale med DGI, der kommer og arrangerer forskellige lege i slotshaven. Blandt andet har jeg hørt, at der skulle blive mulighed for bueskydning. Der er mulighed for at børn og voksne kan lege sammen og hver for sig, og hvis børnene hellere vil lege, mens de voksne får en rundvisning på slottet, så er det helt fint med os, siger godsforvalteren.