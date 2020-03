Røde Kors lancerer nu i samarbejde med netudbyderen: Boblberg, TDC og Nordea Fonden en gratis, landsdækkende telefontjeneste for enlige. Pressefoto

Giv en hånd til ensomme ældre

Stevns - 26. marts 2020

Ældre mennesker er i særlig grad udsatte under den igangværende coronakrise. For ikke nok med, at de med et svækket immunforsvar er i højrisikogruppen for smitte og derfor bør holde sig mest muligt indendøre - de risikerer også at blive ensomme og miste modet, fordi de må undvære kontakten til deres nærmeste familie.

- Det er et voldsomt stort problem. Mange ældre mennesker kommer ikke ud og får ingen besøg under krisen. Jeg er bekymret for, hvordan mange enlige ældre har det lige nu, fordi de risikerer at blive ensomme. For vist er vi bange for corona, men folk kan dø af ensomhed, når de mister livslysten. Så taber de appetitten, og så kan det gå rigtigt stærkt, siger Dorete Olsen, der er formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg i Stevns Kommune.

I Ældre Sagen er alle aktiviteter under coronakrisen lukket ned helt frem til 1. juni. Det gælder de sociale aktiviteter som møder, bankospil og udflugter, men det gælder også besøgstjenesten, hvor frivillige går på besøg hos enlige ældre.

- Det er den del af vores arbejde, som det gør mest ondt at lukke ned, fordi det skaber ensomhed. Heldigvis har vi i Store Heddinge-afdelingen stadig vores telefonkæde, som vi kalder Stjernen - den bliver sat i gang hver morgen, og på den måde sikrer vi, at alle har det godt. Det gode ved en telefonkæde er, at den er smittefri, siger Dorete Olsen.

Hellere corona end alene

Besøgstjenesten i Ældre Sagen ledes af Ester Schmidt, der har kontakten til 18 besøgsvenner, som tilsammen besøger 20-21 enlige ældre i Gl. Vallø-området - som udgangspunkt én gang om ugen.

- Mange af besøgsvennerne har kendt deres vært i mange år, og de er rigtigt kede af, at de ikke må ses i øjeblikket. Jeg talte forleden med en 92-årig mand, der sagde, at han hellere ville dø af corona end at sidde alene. Det kan vi desværre ikke gøre noget ved, men det viser lidt om, hvor hårdt det rammer de ældre, når de ikke må have kontakt med andre, siger Ester Schmidt.

Hun tilføjer, at mange af besøgsvennerne i stedet ringer til deres værter.

- Men det kan aldrig erstatte et rigtigt besøg, og det kniber for nogle af de ældre at føre en samtale over en mobiltelefon, siger hun.

Et stort savn

Ældre Sagen har delt Stevns Kommune med Røde Kors, når det gælder besøgstjenesten. Mens Ældre Sagen dækker Gl. Vallø, tager Røde Kors sig af den sydlige del af kommunen.

- Vi er omkring 30 besøgsvenner og omtrent lige så mange værter eller besøgsmodtagere. De fleste af dem har kendt hinanden i mange år, så det er et stort savn at undvære hinanden. Vi har opfordret vores besøgsvenner til at ringe i stedet, men det er kun godt halvdelen af de ældre, der ønsker at være med. De har typisk problemer med at betjene telefonen, eller også kan de ikke høre den, der ringer, siger Susanne Lintrup, der er formand for Røde Kors Stevns.

Nogle af besøgsvennerne har tilbudt at købe ind for deres værter og at sætte varerne uden for døren. Men det er normalt ikke en del af det at være besøgsven, og derfor henviser Røde Kors i stedet til et landsdækkende netværk af hjælpere, der tilbyder netop hjælp til indkøb, hundeluftning mv.

- Vi har en telefonlinje, der er åbent alle ugens dage mellem kl. 9 og 19. Nummeret er 35 29 96 60 for både modtagere og frivillige, siegr Susanen Lintrup.

Nye tilbud til ældre

Både Ældre Sagen og Røde Kors er nu på vej med nye tilbud til ensomme ældre under coronakrisen. Ældre Sagen etablerer en landsdækkende telefonkæde, hvor frivillige og ældre bliver matchet, og så kan de ringe sammen med regelmæssige mellemrum.

- Fordelen er, at man ikke behøver at bo tæt på hinanden for at tale sammen. Samtidig slår vi fast, at meningen ikke er, at samtalen kun skal dreje sig om corona. Formålet er at bekæmpe ensomheden bedst muligt, siger Dorete Olsen og henviser interesserede til at melde sig via Ældre Sagens hjemmeside.

Røde Kors har etableret et samarbejde med netudbyderen: Boblberg, TDC Net og Nordea-fonden, der lancerer en gratis landsdækkende digital besøgstjeneste: SnakSammen.dk.

- Alle, der gerne vil have et digitalt besøg, kan via SnakSammen.dk booke en snak med en frivillig samtaleven. Begge parter får en sms og en e-mail med et link, når samtalen begynder - og man skal ikke installere besværlige programmer, hedder det i en pressemeddelelse fra Boblberg.

- Lige nu sidder mange helt alene tilbage med bekymringer og tanker, mens de er isolerede fra omverdenen på ubestemt tid. Der er behov for at skabe flere muligheder for menneskelig kontakt, mener Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors.

Hjælp til Skype og telefon

I Stevns Kommune hilser sundhedschef Dorthe Holmboe de nye initiativer velkommen.

- Der sidder en del ældre mennesker, som måske ikke kan forstå, hvorfor deres pårørende ikke kan besøge dem lige nu. Det er helt sikkert hårdt for begge parter, og jeg kan ikke afvise, at det vil medføre psykiske problemer, hvis krisen varer længe, siger hun.

På plejecentrene kan beboerne færdes på fællesarealerne og møde de øvrige beboere, og de vil - i det omfang, at der er ledig kapacitet, kunne få hjælp til at etablere Skype- og telefonforbindelser til deres pårørende, da de næppe selv kan klare den udfordring.

- Vi har netop ansat en række resursepersoner i sundhedssektoren, og de vil typisk kunne hjælpe med disse opgaver, siger Dorthe Holmboe.

Anderledes ser det ud for de hjemmeboende ældre.

- Her henviser vi til den hjælp, som de frivillige foreninger tilbyder. Frivillighedscentret har lavet en oversigt, hvor man kan finde hjælp til mange forskellige opgaver, oplyser hun.