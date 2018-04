Giv en hånd mod kræften på søndag

Så er der kun få dage tilbage, inden frivillige indsamlere fordeler sig over hele kommunen for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Indsamlingsleder Anny Borch Jensen havde onsdag formiddag indsamlere til at dække 91 af kommunens 120 ruter, og derfor sætter hun nu slutspurten ind for at få de sidste tilsagn hjem.