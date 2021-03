Genvalg i Stevns Erhvervsråd

Det kom til kampvalg om de tre ledige pladser, der var på valg i år, idet begge suppleanter gik efter en plads i bestyrelsen. Men mødets dirigent: Rasmus Visby kunne oplyse, at stemmerne var faldet sådan ud, at de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer alle var blevet genvalgt, mens de to suppleanter ikke opnåede valg. Stemmetallene ved afstemningen blev dog ikke oplyst på generalforsamlingen.

Ved det efterfølgende valg af suppleanter stillede de to nuværende op til genvalg uden andre kandidater på banen, og det betød, at de begge kan fortsætte på deres poster.

Bestyrelsen konstituerer sig senere, men resultatet af valghandlingen blev, at der var genvalg for to år til Lars Warm, Juellinge, Jimmi Schrøder fra Flemming Schrøder A/S, Store Heddinge, og Dan Rasmussen, De Forenede Dampvaskerier, Store Heddinge. Suppleanter for et år er Claus Larsen, C.G. Teknik i Hårlev, og Finn Rasmusssen, advokat i Store Heddinge.