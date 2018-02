Nye og gamle elever på Store Heddinge Skole mødtes for en aften til et gensyn. Privatfoto

Gensyn med den gamle skole

Stevns - 19. februar 2018 kl. 14:27 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række af de elever, som sidste sommer forlod Store Heddinge Skole med folkeskolens afgangsbevis i hånden, vendte for en aften tilbage - dels for at opleve gensynsglæden, dels for at fortælle de nuværende elever om deres erfaringer efter endt skolegang.

Mens mange af sidste års elever havde taget imod indbydelsen, kneb det til gengæld med fremmødet hos de nuværende 9. klasse.

- Succes skal ikke altid måles på antal fremmødte. I et letsindigt øjeblik havde jeg undladt at gøre aftenen til obligatorisk med mødepligt for de nuværende 9. klasser. Det resulterede desværre i, at kun omkring en tredjedel mødte frem på aftenen, siger afdelingsleder Flemming Michaelsen.

Derfor vil han næste år indføre mødepligt for skolens nuværende elever samt lægge arrangementet i uge 7 i håb om, at flere efterskoleelever har ferie i den uge.

På mødet fortalte repræsentanter for Ungdommens Uddannelses Vejledning om muligheden for at støtte og vejlede de unge igennem ungdomsuddannelsessystemet. Herefter fortalte Annemette Stang fra Danbolig, hvordan det er at gennemføre en uddannelse, herunder udfordringen i at finde lærerplads, og den nødvendighed det kan være at flytte sig geografisk, for at finde det man søger. For Annemettes vedkommende har det betydet et flyt fra Falster til Stevns.

Aftenens sidste oplæg blev lettere spontant. Ingen elever havde meldt tilbage, trods opfordring i invitationen, at de ville fortælle deres egen historie om skiftet fra folkeskolen. Derfor blev der spurgte ud i forsamlingen, om der var nogen der ville træde frem.

- Det var der heldigvis. Fem tidligere elever: Alina, Patricia, Daniel, Ida og Cecilie indtog scenen, og fra tilskuerpladserne supplerede Nikolaj og Rikke. Alle fortalte åbent om egne oplevelser og erfaringer og svarede beredvilligt på spørgsmål fra både lærere og nuværende elever. Det skortede heller ikke på råd og formaninger fra de tidligere elever til de nuværende. Nogle oplysninger - for eksempel, at der er behov for op til to timers daglig lektielæsning - blev modtaget med stor overraskelse, siger Flemming Michaelsen.