Karsten Holm fortæller om Otto Brandenburgs liv og synger nogle af hans sange - på Mødestedet i Hårlev tirsdag 20. oktober kl. 13. Pressefoto

Genhør med baggårdspumaen

Stevns - 13. oktober 2021 kl. 06:25 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Der er næppe mange af nutidens pensionister, der ikke har hørt eller hørt om Otto Brandenburg, der både blev kaldt "Danmarks første teenageidol" og "den danske Elvis Presley".

Tag blot nogle af de store schlagere, som Otto Brandenburg slog igennem med: To lys på et bord, Når en sailor går i land og Buona sera. Hans måde at fortolke disse sange på gjorde ham til den tids store crooner med Frank Sinatra som forbillede.

Otto Brandenburgs karriere strakte sig over mere end 50 år. Det begyndte med violin, men skolekammeraten Ib Glindemann fik ham til at skifte jazz-guitar. Succesen tog fart med Four Jacks, som han var med til at starte. Han blev Danmarks første teenageidol, eller Danmarks Elvis og blev berømt i Sverige og Tyskland. To lys på et bord kender alle, selv om sangen blev nummer sjok ved melodi grandprixet i 1960. Han blev skuespiller, visesanger og spillede revy. Ind imellem faldt han i de sorte huller, men som en korkprop kom han op til overfladen igen og igen.

Han døde i 2007, 72 år gammel. Syv år senere sang Karsten Holm To lys på et bord i TV2 Charlie, og det blev startskuddet til at dykke mere ned i Otto Brandenburgs historie og musik.

På tirsdag 19. oktober kl. 13 kommer han til Mødestedet i Hårlev til pensionisternes tirsdags-komsammen. Her vil han fortælle historien om "baggårdspumaen" og også give forklaringen på, hvor dette tilnavn kommer fra, samt synge nogle af Otto Brandenburgs kendte og mindre sange.