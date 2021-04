Enhedslisten Stevns - her fotograferet ved en kandidatpræsentation for fire år siden - kunne på sin generalforsamling glæde sig over at have opnået gode resultater i 2020. Men samtidig er medlemskurven knækket. Foto: Henrik Fisker

Artiklen: Generalforsamling: 2020 var et godt år for Enhedslisten

På Enhedslistens generalforsamling lagde den nu tidligere gruppeformand Jan Jespersen i sin sidste politiske beretning vægt på, at 2020 har været » et bemærkelsesværdigt godt år«, hvor Enhedslisten Stevns har markeret sig på fornemste vis«. Her henviste han ikke mindst til, at partiet for første gang i denne valgperiode var en del af budgetforliget, hvor fem af partiets seks ønsker blev opfyldt - blandt dem mærkesagen om en uvildig borgerrådgiver og en whistleblowerordning. Kun ønsket om flere penge til Café Stevnen kom ikke igennem.

