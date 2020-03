Se billedserie En dumpet vaskemaskine er blandt andet blevet ryddet op fra én af kommunens rastepladser. Foto: Stevns Kommune

Genbrugspladser er lukket - dumpet affald bliver nu meldt til politiet

Stevns - 17. marts 2020 kl. 17:25 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Argo har lukket alle sine genbrugspladser på Sjælland på grund af coronavirus - deriblandt de to i Stevns Kommune. Nu har Materielgården i kommunen så måttet fjerne dumpet affal fra en genbrugsplads, hvilket kommunen har reageret på via sin side på Facebook. Det tværkommunale affaldsselskab: Argo meddelte i fredags, at alle genbrugspladser - herunder i Hårlev og Store Heddinge - lukker. Undtagelsen fra reglen er, at genbrugspladserne i fire byer - herunder Køge - vil have åbent for erhvervskunder (ikke private) mandag, onsdag og fredag kl. 9-11. Dette gælder også Hårlev fra og med i morgen.

Den generelle lukning gælder i første omgang frem til mandag 30. marts, men kan blive forlænget.

Konsekvensen af lukningen har åbenbart været en lidt for stor mundfuld at kapere for ejeren af en aflagt vaskemaskine. I hvert fald har det fået Stevns Kommune til at reagere på sin Facebook-side med et opslag, der går i rette med synderen under overskriften: Stop det nu!

»Kære alle, vi ved godt, at det er træls, at genbrugspladserne er lukkede for private. Men det er altså ikke i orden at tømme sin trailer på en rasteplads, bare fordi man ikke kan komme af med sit affald. Vi har haft to mand ude for at rydde op, og det er altså ikke det, som de skal bruge deres tid på. Desuden er det ulovligt at dumpe sit affald på den måde, og vi vil politianmelde det, hvis vi opdager det,« lyder det klare budskab i opslaget, hvor man også forklarer, at Argo har valgt at lukke genbrugspladserne for at medvirke til at mindske spredning af coronavirus:

»....og så må vi andre leve med at have den gamle vaskemaskine, murbrokker, sække med brugt tøj og så videre liggende lidt længere. Det skal i hvert fald ikke ligge på vores rastepladser eller i vejrabatterne.«

Det er dog ikke alle, der kan forstå beslutningen om at lukke genbrugspladserne fremgår det af kommentarsporet under opslaget fra Stevns Kommune.

»Det kunne man have sagt sig selv, ville ske, når det sker allerede, når genbrugspladserne har åbent. Med den begrænsede / ingen kontakt, man har med hinanden på en genbrugsplads, ville det nok være bedre for miljøet at holde dem åbne med begrænset mandskab. Vi skal ikke sætte miljøbekæmpelsen på stand by på grund af en virus, der forsvinder igen«, skriver en bruger således på kommunens Facebook-side, hvor de også svarer ham med følgende:

» ....uanset om vi kan lide det eller ej, er genbrugspladserne lukkede, og det retfærdiggør på ingen måde, at folk udøver »selvtægt« ved at smide deres affald i naturen.«

Hovedparten af reaktionerne i kommentarsporet viser dog forståelse for situationen og tager tydeligt afstand fra synderen på rastepladsen.

