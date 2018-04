Fredag eftermiddag kommer de store dansk landrace-geder atter til Stevns Klint under den gamle kirke i Højerup. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Gederne vender tilbage til Klinten

Stevns - 18. april 2018

Fredag får verdensarven igen besøg af de firbenede forårsgæster, når et hold velvoksne geder af dansk landrace sættes ud på stranden under den gamle kirke i Højerup. Gederne ankommer kl. 15.30, hvor alle er velkomne til at overvære, når de store dyr kravler ned ad den stejle trappe til deres residens de kommende to uger.

Her skal de hjælpe til med at holde græs og ukrudt nede på stykket foran Højerup Gl. Kirke. Normalt er det Stevns Kommune, som står for naturplejen langs Klinten. Der er dog flere fordele ved at overlade noget af opgaven til gederne.

- Gederne plejer naturen på en god og skånsom måde ved at spise og nippe af de vækster, som vi gerne vil holde nede i området. Desuden er de et noget hyggeligere indslag end de larmende maskiner, som man ellers ville bruge til at holde bevoksningen nede med, siger Tine Jensen, natur- og miljømedarbejder hos Stevns Kommune.