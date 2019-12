Den gamle kirkeruin ved Højerup, som netop er blevet renoveret, er et yndet mål for »bryllupsturister«. Nu kommer det til at koste lidt mere, hvis man ønsker et bryllup netop her - eller andre steder uden for rådhuset i Store Heddinge.

Gebyr på borgerlige vielser uden for rådhusets adresse

stevns: Et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har godkendt, at det i 2020 skal koste 710 kroner plus dækning af kørselsudgifter efter statens takster, hvis man ønsker en borgerlig vielse uden for rådhusets adresse. Kun Jørgen Larsen fra Nyt Stevns stemte imod, idet hans partifælle: Mogens Haugaard havde sendt afbud til mødet.

