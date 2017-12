Gebyr på borgerlige bryllupper afvist

Et forslag fra det afgående kommunalbestyrelsesmedlem: Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) var torsdag aften til vejledende afstemning om, hvorvidt der i fremtiden kan opkræves et gebyr for borgerlige vielser.

- Hvem af os her rundt om bordet har ikke stået i Højerup med blåfrosne knæ for at gennemføre en borgerlig vielse i den gamle kirke? Det er blevet vældigt populært at lade sig gifte netop dér, og det kræver efterhånden nogle resurser i kommunen. Derfor kommer jeg med mit forslag om at opkræve et gebyr. Jeg har nævnt 1.200 kroner, men jeg vil ikke lægger mig fast på et bestemt beløb. Jeg kan dog sige, at man i Københavns Kommune tager 3.000 kroner i gebyr, hvis vielsen skal foregår uden for rådhuset, lød det i oplægget fra Thor Grønbæk.