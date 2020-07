Huset på Skolemarken blev bygget i 1946 af den daværende købstadskommune i Store Heddinge. Det blev udvidet, mens Inge og Knud Rasmussen (nr. 3 fra venstre) boede her fra 1957 til 1963. Martin Arnoldi (nr. 2 fra venstre) er født i huset i 1952. Til højre ses Hans Christian Birkeland og længst til venstre husets nuværende beboer Janni David. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Gamle venner mødtes i barndomshuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gamle venner mødtes i barndomshuset

Stevns - 19. juli 2020 kl. 07:40 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For seks-syv år siden mødtes to modne herrer tilfældigt på øen Hven, der ligger midt i Øresund. Over en Falcon fandt de ud af, at de havde mere til fælles end trangen til at slukke tørsten i svensk øl.

For det første er de begge udøvende musikere med hang til viser og gamle sange. Og for det andet afslørede deres snak, at de begge er født og opvokset i Store Heddinge.

De to udvekslede telefonnumre og er siden mødtes med mellemrum - bl.a. for at opleve hinandens koncerter. Og en dag var det tiden, at de tog turen tilbage til barndommens land.

Men inden vi når til det, må vi lige have en præsentation af de to venner.

Børn i Store Heddinge

Hans Christian Birkeland er som søn af tidligere skoleinspektør Hans Birkeland opvokset i Store Heddinge. Siden blev han gymnasielærer og har de seneste mange år boet i Virum. Efter at han gik på pension, har han kastet sig over musikken, hvor han især har hang til viser og jazz. Han skriver gerne sine tekster selv og har bl.a. begået flere digte om sin barndoms by set med nutidens briller.

Martin Arnoldi er født i Store Heddinge som søn af Carl Christian Arnoldi, der som barn gik på Store Heddinge Skole og siden blev reservelæge på byens sygehus på Bjælkerupvej. Da den navnkundige overlæge Mørkeberg i begyndelsen af 1950'erne gik af som sygehusleder, fik Arnoldi tilbudt stillingen, men valgte til overraskelse for flere at sige nej tak.

I stedet flyttede han til Nykøbing Mors og tog den to-årige Martin med sig. Senere blev han professor på Rigshospitalet og fik indført hofteoperationer i Danmark. På et tidspunkt flyttede familien til Sverige og boede i først Mariestad og siden Umeå.

Carl Christian Arnoldi døde i 1996, mens Martin i dag bor i Malmö. Han er udøvende musiker og optræder jævnligt i både Sverige og Danmark.

Bindeleddet

Den dag, da de to venner satte hinanden stævne i Store Heddinge, var en tredje person stødt til for at slå følge. Det er Knud Rasmussen, der startede som lærer på Store Heddinge Skole og har kendt Hans Birkeland som skoleinspektør. Han fik senere selv samme titel, da han blev leder af Hotherskolen i Hårlev.

I dag er Knud Rasmussen pensionist og dertil en yderst aktiv medarbejder på Lokalhistorisk Arkiv i Store Heddinge. Han er han bl.a. med til at udgive årbogen: Stevns før og nu, som i 2018 bragte ét af Hans Christian Birkelands digte om sin barndoms by.

Birkeland var selv til stede ved præsentationen af årbogen, hvor han sang flere af sine viser. Som tak fik han et eksemplar af årbogen med hjem - det valgte han at give til Martin Arnoldi, der forærede den videre til sin gamle mor: reservelægefruen fra Store Heddinge, som i bogen kunne læse en artikel om sin mands virke på byens sygehus.

Boede i samme hus

Men historien stopper ikke her. Skæbnen vil, at både Martin Arnoldi og Knud Rasmussen har boet i det samme hus i Store Heddinge. Det ligger på Skolemarken, hvorfra reservelæge Carl Christian Arnoldi kunne spadsere over til sit arbejde på sygehuset på den modsatte side af Bjælkerupvej.

Huset blev bygget i træbeton i 1946 af den daværende købstadskommune i Store Heddinge. Martin Arnoldi kom til verden i 1952 i huset og flyttede to år senere med sine forældre til Nykøbing Mors, så han har ikke mange erindringer om sin barndom i Store Heddinge.

- Jeg kan huske en busk i haven, som jeg blev bundet til med en sele, så jeg ikke skulle løbe væk og ud på den stærkt befærdede Bjælkerupvej, siger han.

Hønsehuset

Efter at familien Arnoldi havde forladt huset i 1954, stod det tomt i tre år. Den unge lærer Knud Rasmussen var på udkig efter et sted at bo, og med skoleinspektør L.S. Ravns hjælp lykkedes det ham at få en lejekontrakt hos kommunen.

- Men min månedsløn på Store Heddinge Skole var lav, og huslejen var på 150 kroner. Det var mange penge, men huset var ikke overdådigt. I dagligt vid blev det kaldt for Hønsehuset, og den eneste form for opvarmning var en griselampe på badeværelset og en kamin med oliepåfyldning i soveværelset - der var en frygtelig stank. Så vi ønskede os bedre forhold og mere plads, og jeg måtte true med at rejse fra min stilling, før kommunen gav tilladelse til en ombygning. Så kom der en stue med bryggers til, beretter Knud Rasmussen.

Han og fru Inge blev boende på Skolemarken frem til 1963, hvor de købte et hus i Østergade. I 1971 flyttede de til deres nuværende bolig på Havrevænget.

Huset på Skolemarken husede i årene efter en række yngre lærere, indtil den nuværende ejer købte huset af Stevns Kommune i 2006.

Velkommen indenfor

De tre herrer står uden for huset på Skolemarken og betragter det, inden de ringer på døren. Der er gået mange år, siden Martin Arnoldi og Knud Rasmussen slog deres folder her, og det kan være svært at genkende huset, som i dag er moderniseret.

Døren går op, og Janni David byder indenfor i sit hus og efterfølgende ud i haven. Hun er glad for at bo her, siger hun.

- Jeg har sådan en følelse af, at jeg har været her før, siger Martin Arnoldi.

Mødet i huset mellem de tre bekendte fandt sted i sommeren 2019.