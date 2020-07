Se billedserie Mikkel Jerichau (tv.) og Christian Teglgaard er kammerater, selv om de spillede på hvert sit hold til street party i Hårlev. Fotos: Klaus Slavensky

Gadeidrætten har indtaget Stevns

Stevns - 13. juli 2020 kl. 14:32 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndboldtræner Martin Plugge Kristensen fra STG/Vallø fik sit ønske opfyldt, da DJ Splittet tunede ind på Hard Hip Hop Beat mix, og satte street party i gang for unge mellem 13 og 17 år i Hårlev og omegn.

Gadefesten, som det vil hedde på gammeldansk, blev afholdt i Hotherskolens skolegård onsdag aften i godt vejr.

Og så brød solen frem havde TV2 sunget, hvis de havde optrådt, for det gjorde den på slaget 18. Men heldigvis for arrangører og deltagere fortsatte det ikke som i Steffen Brandts tekst: Og gæsterne gik hjem. Festen var forbi.

- Hvis der kommer 50, så er det en succes, lød det fra Martin Plugge Kristensen, og kort efter kunne han sætte hak ved succeskriteriet.

- Vi har fået kæmpestøtte fra Stevns Kommune, så det er dejligt, at de unge bakker op, og skønt at de kommer fra både Hårlev, Rødvig, Store Heddinge og Strøby, fremhævede håndboldtræneren.

Hygge og konkurrence

Og én af street partyets discipliner var håndbold, og også her gav de unge fortidens strid, om man bor på »den rigtige side af åen« fuck-fingeren, og skolegården genlød af fælles begejstring, da blandede hold gik i gang med boldspillet.

- Jeg har tegnet håndboldbanen op, fortæller Mikkel Jerichau på 14 år, som til daglig er frivillig i STG.

- Det her er bare rigtigt hyggeligt, lyder hans dom. Hans kammerat nikker.

- Nemlig, det handler om at have det sjovt, og det har vi. I dag morer vi os, og det handler ikke om at vinde, siger Christian Teglgaard på 13 år.

- Jeg vil nu godt vinde over dig, griner vennen Mikkel.

Det er første gang, at STG/Vallø, DGI og Stevns Kommune afholder street party, og hvis man skal dømme efter de unges udsagn, bør det ikke være en éngangsfornøjelse.

Panagiotis Konstantindis er herboende græker og mangeårig basketballtræner, og han starter partyet med at dele hold op, igangsætte basket-øvelser til stor moro for de unge, som råber Panos for at få den tidligere professionelle basketspillers opmærksomhed.

- Normalt spiller jeg håndbold, men det her er megasjovt, fortæller Amalie Lyngeraa på 16 år. Hun er glad for at online træningen under corona er slut, så han igen kan ude i det fri.

- Vores form er okay, supplerer veninden Hannah Vestergaard på 15, som har været inkarneret håndboldspiller, siden hun var 10 år.

- Vi må se, hvordan det går - intet er givet på forhånd. Men vi bliver, til vi lukker og slukker, siger hun, før de løber tilbage til basketbanen.

En flok voksne frivillige står under nogle telte og gør grillen klar til pølser, mens DJ Splittet pumper musik ud over det glade boldspil.

Gadeidrætten har indtaget Stevns. We Love Asphalt.