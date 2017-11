Send til din ven. X Artiklen: Gå i krig med Facebook Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå i krig med Facebook

Stevns - 19. november 2017 kl. 11:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange, for de fleste, er Facebook en naturlig måde at meddele sig på. Der er også alle dem, der gerne vil bruge Facebook, men som ikke ved, hvordan de skal komme i gang.

Netop i det frivillige arbejde i foreninger, hvor man gerne vil ud med et budskab om foreningens mange muligheder, strander det ofte på, at der i foreningen ikke findes ekspertisen til at bruge Facebook.

Det gør Stevns Frivillighedscenter noget ved.

Her udbydes for et beskedent beløb et kursus om, hvordan man bruger de sociale medier, effektivt og strategisk.

Suzette Frovin er journalist og kommunikationsekspert, som frivillighedscenteret »låner« hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense.

Suzette kommer til Hårlev den 24. november og underviser klokken 10-15.

Et godt tilbud til frivillige og foreninger på Stevns.

Læs mere på hjemmesiden www.stevnsfrivillighedscenter.dk, eller ring til Lena Bach på tlf 6113 1274.