Gå en tur for Scleroseforeningen

- Hvis du gerne vil have lidt for pengene, som du donerer - om ikke andet så lidt frisk luft, motion og hyggeligt samvær - så er planen at vi mødes på p-pladsen ved toiletbygningen i Bøgeskoven på Stevns kl. 11. Derfra kan man så gå en tur i skoven, på stranden eller begge dele, hvis man føler for det. Vi har planer om at have en grill med, hvis vejret tillader det, så medbring, hvad I har lyst til at grille, hvis I er friske på det, og så tænder vi op i grillen ved 12-12.30 tiden, alt efter hvor meget motion vi trænger til den dag, og så hygger vi derefter. Bare husk noget at sidde på og noget at spise af, skriver Nina Jakobsen.