Det var under coronakrisen, at det for alvor gik op for Hein Heinsen, at verden er endelig. Så gik han i gang med at forrme sit eget gravmæle. Foto: Henrik Fisker

Fyrtårnet har fødselsdag og har indset, at verden er endelig

Hein Heinsen - billedhuggeren, teologen og filosoffen - forbereder sig på at tage afsked. Han er gået i gang med at lave sit eget gravmæle i bronze, som skal stå på familiegravstedet på Valløby Kirkegård. Men inden det skal tages i brug, har han lige et par ramsaltede bemærkninger om verdens skæve gang. På torsdag fylder han 85 år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her