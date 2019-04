Stevns Fyrforening har nedlagt sig selv efter 14 års indsats. Foto: Henrik Fisker

Fyrforening nedlægger sig selv

Stevns - 05. april 2019 kl. 13:26 Af Henrik Fisker

Stevns Fyrforening er efter 14 års virke fortid. Foreningen har i tirsdags opløst sig selv på den anden af to generalforsamlinger. Begrundelsen er, at foreningen ikke kan acceptere det udkast til samarbejdsaftale, som Stevns Kommune har fremlagt - og som er rammen for de frivilliges pasning af Stevns Fyr og de øvrige faciliteter på fyrgrunden.

- Vi har siden august sidste år forhandlet om en aftale, men det har ikke været muligt at nå til enighed med kommunen om et resultat. Derfor finder bestyrelsen og et flertal af medlemmerne på generalforsamlingen, at det er bedre at trække sig, siger Jane Christoffersen, der var formand for den nu nedlagte fyrforening.

Striden står især om den eksisterende lokalplan 177 for fyrgrunden, som Stevns Fyrforening hele tiden har været imod. Ifølge Jane Christoffersen er den udtryk for en »tivolisering« af fyrgrunden, idet den åbner op for blandt andet en udvidelse af bygningsmassen, vandrerhjem, flerdages events, autocamper- og teltplads, ferie- og erhvervsturisme, restauration med mere.

- Lokalplanen er indklaget for Miljø- og Fødevareklagenævnet og er helt ude af trit med den måde, som vi mener, at Fyrcentret skal formidles på, siger hun.

Den direkte anstødssten i udkastet til samarbejdsaftale er en passus om, hvor det hedder: »Inden for samarbejdsaftalens omfang påtager Stevns Fyrforening sig at arbejde ud fra gældende lovgrundlag samt formålsparagrafferne i lokalplanen for Stevns Fyrcenter«.

- Her står der direkte, at vi ikke må ytre os kritisk om lokalplanen. Men vi vil ikke pålægges retningslinjer for, hvad vi må sige og mene, mens vi udfører et frivilligt arbejde for Stevns Kommune, siger hun.

Jane Christoffersen har det ikke dårligt med, at Stevns Fyrforening nu er opløst. Tværtimod har den forlængst opfyldt sit vigtigste formål: At sikre offentlighedens direkte og uhindrede adgang til det fredede Stevns Fyr og tilhørende faciliteter.

- Vi er meget tilfredse med resultatet af vores kæmpearbejde siden 2003 og har det så godt med, at foreningen opløses der, hvor vi er nu. Og vi skal nok holde godt øje med, hvad der sker på Fyrcentret.

Med logo på trøjen

Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget Mikkel Lundemann Rasmussen (K) erklærer sig overrasket over, at Stevns Fyrforening nu har nedlagt sig selv.

- Det er en voldsom anklage mod Stevns Kommune, at vi skulle være med til at begrænse deres ytringsfrihed. Det er en noget fordrejning af virkeligheden. Den pågældende sætning i samarbejdsaftalen betyder, at når de frivilligt »arbejder« for Stevns Kommune - med vores logo - skal de respektere gældende retningslinjer. Hvad de frivillige udtaler sig om i fritiden, er ikke vores anliggende, men når de bærer Stevns Kommunes logo på trøjen, ja så har vi nogle retningslinjer. Det er ganske almindelig praksis, siger han.