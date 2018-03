Fusion af verdensarven afvist

Hvem skal styre formidlingen af verdensarven Stevns Klint? Dette spørgsmål rejste Mogens Haugaard (Nyt Stevns) på Kommunalbestyrelsens møde.

Stevns - 26. marts 2018 kl. 13:07 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig skulle Kommunalbestyrelsen kun godkende de første fire års anlægsregnskab for Unesco-verdensarven, sådan som loven kræver, når der er tale om udgifter på over to millioner kroner. Regnskabet for årene: 2012-16 viser samlede udgifter for ni millioner kroner, og det blev godkendt af et stort flertal i Kommunalbestyrelsen.

Men debatten blev intensiveret, da tidligere borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) kom med et kontroversielt forslag. Han foreslog, at Verdensarv Stevns nedlægges som selvstændig organisation og bliver en del af Østsjællands Museum, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

- Forsknings- og formidlingsforpligtelsen ligger utvetydigt hos Østsjællands Museum, men vi betaler altså Verdensarv Stevns for det samme arbejde. Det er et uhensigtsmæssigt overlap mellem de to organisationer, sagde Mogens Haugaard, der tilføjede, at to tredjedele af det årlige tilskud på tre millioner kroner til Verdensarv Stevns - 1,8 million kroner - »går op i løn«.

Ved en sammenlægning kan der efter hans opfattelse spares penge til såvel administration som husleje.

- Vi poster så at sige pengene ind i en parallelorganisation frem for at styrke museet, som både har Unesco-forpligtelsen og statsanerkendelsen. Ved at lægge funktionerne sammen vil vi få en mere strømlinet organisation. Det her handler om ansvarlig forvaltning af borgernes penge i en tid, hvor vi vender hver en krone f.eks. i forhold til plejecentre, daginstitutioner m.v. Det bør vi også gøre på verdensarvsområdet, mente han.

Men forslaget fra Nyt Stevns fik kun opbakning fra listen selv. Alle andre, der tog ordet, afviste ideen som urealistisk.

- Det kan vi på ingen måde støtte. Østsjællands Museum hænger i den grad med store udfordringer, og vi kan ikke være bekendt at pålægge dem yderligere opgaver. Hvad mon borgerne vil sige, hvis vi nu også flytter ansvaret for verdensarven ud af kommunen, spurgte Bjarne Nielsen (V).

Steen Nielsen (S) var lige så afvisende:

- Jeg kan oplyse Mogens Haugaard om, at Østsjællands Museum har to pladser i Verdensarv Stevns, men dem har de ikke ønsket at besætte, sagde han.

Line Krogh Lay (R) fandt Nyt Stevns' fremstilling af sagen »totalt misvisende«.

- Det er fuldstændig fejlagtigt at hævde, at Verdensarv Stevns og Østsjællands Museum varetager den samme formidlingsopgave, fastslog hun.