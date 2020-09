Fuldtonet ja til badehotel

Der var fuld tilslutning i Kommunalbestyrelsen til lokalplan 202, der giver mulighed for at udvide antallet af værelser på Rødvig Kro & Badehotel. Udvalgsformand Flemming Petersen talte på mødet i Holtug Forsamlingshus varmt for projektet og understregede, at der står et enigt fagudvalg bag lokalplanen.