Fuldtalligt menighedsråd i Nordstevns Pastorat

Da Nordstevns Pastorat i september holdt valgforsamling for at sammensætte et nyt menighedsråd, lykkedes det ikke at finde kandidater nok til at besætte alle pladser. Men tirsdag aften blev der holdt supplerende valgforsamlinger i henholdsvis Valløby og Strøby, og her gik kabalen op, så der nu er et fuldtalligt menighedsråd klar til de næste fire år.