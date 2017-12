Modelfoto

Fulderik kørte galt i rendegraver - får et halvt års fængsel

Stevns - 28. december 2017 kl. 13:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang straffeattest med spirituskørsel blev nogle alen længere, da en 50-årig stevnsbo ved retten i Roskilde blev idømt seks måneders ubetinget fængsel samt endnu en frakendelse af førerretten i 10 år. Hans nyeste spiritussag fra 13. juni i år skiller sig dog noget ud fra de andre ved ikke at være foregået i en bil - men derimod i en stor, kraftfuld rendegraver.

Rendegraveren forsøgte han at føre på en privat vej ved sin bopæl. En privat fællesvej, som er åben for alle, der vil benytte den - og dermed også er en offentlig vej.

En nabo på vejen bemærkede på dagen, at rendegraveren var i gang, og at den flere gange kørte forbi hans hus. Den nu dømte mand var øjesynligt i færd med at rette vejen ud ved at jævne hullerne i vejen ud.

- Det kom han nu ikke så godt fra, for han kom på et tidspunkt til at køre for langt ud i pløjemarken, og da han kørte frem igen påkørte han en el-mast og et el-skab, så begge dele blev ødelagt og bøjet, fortalte vidnet i retten.

Politiet fandt føreren i en have, hvor de fandt den 50-årige stå bag et skur. Han blev anholdt og taget med til stationen, hvor der blev udtaget en blodprøve, som senere viste, at føreren af rendegraveren havde en promille på 3,02, hvilket er flere hundrede procent over det tilladte på 0,5 promille.

Han bestred dog ikke i retten, at han var spirituspåvirket under kørslen.

På baggrund af vidnernes og tiltaltes forklaringer fandt retten alle anklagepunkter bevist, og på den baggrund fik han sin dom på seks måneders ubetinget fængsel samt en ny frakendelse af sit kørekort i 10 år fra dommens afsigelse.

Desuden skal den dømte betale sagens omkostninger. Han modtog sin dom.

