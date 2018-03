Fuld galop på ridesti-projekt

Se billedserie Der var stort engagement blandt de mange fremmødte ryttere fra hele Stevns, da turismekonsulent Thor Nielsen havde inviteret til møde for at få skabt flere lokale ridestier. Privatfoto

Stevns - 15. marts 2018 kl. 15:22

Der var næsten ikke en by på Stevns, som ikke var repræsenteret, da Stevns' mange ryttere var invitereret til møde om bedre ridemuligheder i kommunen. Og man trak på erfaringer fra Gribskov. Det er turismekonsulent Thor Nielsen fra Stevns Erhvervsråd og Stevns Turistforening, som har taget initiativ til projektet, som han på sigt håber kan få flere turister til Stevns som en del af den voksende rideturisme.

- Turisme-projekterne skal tage udgangspunkt i de værdier, som er her i forvejen, og en af de mest åbenlyse værdier er naturen, som folk kommer for at opleve til fods og på cykel og forhåbentlig også snart til hest. Jeg vil gerne være med til skabe noget, som både er godt for jer, som bor her, og som også kommer turisterne til gode, forklarede Thor Nielsen i sin velkomst.

I andre kommuner er arbejdet med at lave ridestier langt, fordi et større fokus på ridning både kommer de lokale ryttere til gavn og er med til at gavne turisme og bosætning. En af de kommuner, som er længst fremme er Gribskov, som har udråbt sig selv til at være hestevenlig kommune. Her gik en gruppe engagerede hestefolk for et par år siden sammen om at sætte større fokus på kommunens ridemuligheder, og de har blandt andet lavet flere sammenhængende ridespor.

Derfor var Marianne Christensen fra Hestegruppen Gribskov inviteret til at dele ud af deres erfaringer.

- Det handler om at finde nogle, som har lyst til at arbejde med det lokalt, som kender rideforholdene i lokalområdet og som kan gå i dialog med de enkelte lodsejere, fortalte Marianne Christensen.

Netop kontakten med lodsejerne er vigtig, for i modsætning til Gribskov, hvor der er flere statsskove, er det meste jord på Stevns ejet af private lodsejere.

- Der er ingen tvivl om, at det kommer til at kræve en masse benarbejde i forhold til at gå i dialog med lodsejerne. Fra sekretariatets side vil vi gøre alt for at bakke projektet op, men vi håber, at I har lyst til at arbejde med ridestierne i lokale ridelaug, for uden jeres opbakning bliver projektet ikke til noget, forklarede Thor Nielsen.

Det var dog tydeligt, at interessen for at være involveret i projektet var stor, da deltagerne - udstyret med kuglepenne og store kort - delte sig op i mindre lokale grupper for at diskutere, hvor de mulige ridestier kunne gå.

Diskussionen var stadig i fuld gang, da arrangementet lakkede mod enden, men der bliver rig mulighed for at arbejde videre med ridestierne, når Thor Nielsen inviterer de lokale grupper til at arbejde videre med stierne 17. april i Tinghuset midt i Store Heddinge.

Er man interesseret i at være med i projektet, kan man kontakte turismekonsulent Thor Nielsen thor@stevnserhvervsraad.dk - tlf. 21383801.