Fuchsian fejres på sin egen dag

Stevns - 23. juli 2020

Mange fuchsiahaver landet over holder åben have og inviterer alle til at kigge inden for i en vidunderlige Fuchsiahave.

Således også Hanne og Kjeld Lauridsen på Hyldevænget 9 i Hårlev.

Alle får på søndag 26. juli mulighed for at træde ind i et orgie af farver for i en time eller to at hengive sig til vidunderlige synsindtryk.

Det sker mellem klokken 10 og 16.

Fuchsiaentusiaster er mennesker, der elsker at pusle om deres mange blomster, og som i vinterens mørke tid glæder sig til foråret og den farveeksplosion, de store og farverige blomster fra Andesbjergene belønner dem med, når de kommer ud af deres vinterhi.

Hos Hanne og Kjeld Lauridsen står mange Fuchsia netop nu i fuldt flor, som de gør rundt om i landet hos Dansk Fuchsia Selskabs (DFS) medlemmer.

Det er DFS, som står bag arrangementet på landsplan, og her kan alle komme ind og nyde synet af de mange fuchsia og havernes øvrige planter.

20.000 hybrider

Fuchsia er oprindeligt en vild plante, som blev fundet første gang i 1696 på øen Haiti, og den er sandsynligvis kommet til Danmark i 1800-tallet. Der er fundet 111 arter i Andesbjergene og andre steder i Syd- og Mellemamerika samt på New Zealand.

Gartnere har forædlet på de oprindelige vildarter og på den måde fremelsket over 20.000 hybrider. Derfor er det næsten umuligt at beskrive en fuchsia. Den findes i så mange former og farver, at de rette ord er en sanseoplevelse af farver.

Medlemmerne af de 15 fuchsiaklubber, der findes over hele landet, kommer ikke sovende til forårets og sommerens farvefest i deres haver. Selv om fuchsiaen kommer fra Andesbjergene, og altså trives i højden, har forædlingen gjort, at det også er en sart plante.

Når frosten kommer, skal fuchsiaplanterne beskæres og inden døre - eller på anden måde beskyttes mod frosten. Og først når foråret definitivt sætter frosten for døren, kan de entusiastiske fuchsianere genplacere deres blomster på steder i haven, hvor blomsterne så lyser op indtil efteråret - forudsat altså at de passes med flittig vanding, gødning og nusses om ved at visne blomster og frøstande fjernes.

Ønsker man yderligere oplysninger om de smukke blomster, Dansk Fuchsia Selskab og Åbne haver i hele landet kan de findes på www.fuchia.dk.