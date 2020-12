Reinhard K. Kluge har ansøgt om at få lov til at rejse sko på to tredjedele af sin ejendom. Men kommunen siger nej, og henviser til Kommuneplanen, som ikke tillader det. Der er heller ikke lagt op til en dispensation, og det kan han slet ikke forså set i forhold til at alt og alle »skriger« efter mere skov i Danmark - ja hele verden. Foto: Erik Nielsen

Frustreret lodsejer: Rejsning af skov afvist af kommunen i en tid hvor alle taler om CO2

Reinhard K. Kluge hyrede en konsulent fra Hededanmark til et skovrejsningsprojekt ved sin bopæl, da Landbrugsstyrelsen opfordrede til nye skovprojekter med en tilskudspulje. Både lodsejer og konsulent står nu lamslåede tilbage efter Stevns Kommunes behandling af sagen, der endte med en afvisning, og at den ved kommunens foranledning ligger som en klagesag i Landbrugsstyrelsen.

