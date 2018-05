Se billedserie Da DAGBLADET besøgte Erik Vangsgaard i februar var der fortsat afmærket, da asfaltarbejdet ikke var helt færdigt, og i hele hans indgangsparti blandede graveholdet jord og grus, da de har dækket hullet til igen, så han nu selv har måttet købe nyt grus, da intet er sket siden dengang. Det har han nu brugt flere dages arbejde på at færdiggøre selv, da hans tålmodighed var opbrugt, og han ikke kunne holde ud at se på det mere. Han kan dog fortsat ikke komme til at slå græsset på det areal, der er gennemgravet syd sin ejendom, da det ikke er retableret. Foto: Erik Nielsen

Frustration over Fibia i Højerup

Stevns - 15. maj 2018

I februar 2017 beslutter Højerup Borgerforening, at de vil arbejde for, at få fibernet til området. Fibia, som udbyder fibernettet, stiller som betingelse, at mindst 100 husstande skal melde sig til projektet. I løbet af fire uger får foreningen indsamlet 168 underskrifter svarende til 79 procent af alle husstande i området.

Blandt borgerne i Højerup blev begejstringen over, at de rent faktisk nu har fået hurtigt internet dog hurtigt afløst af frustration. Ikke på grund af det hurtige internet, men fordi processen endnu ikke er afsluttet, og Fibia har vist sig meget svære at kommunikere med i hele forløbet. Det skriver DAGBLADET Stevns.

- Der har været mange udfordringer med Fibia, lyder det fra Anita Petersen, der er formand for Højerup Borgerforening.

- Det har været meget svært at få Fibia i tale gennem det meste af processen. I stedet for går der mange frustrerede borgere rundt og er rasende over dårlig behandling. Det er i min optik amatøragtig kundepleje, lyder kritikken fra formanden, der peger på, at en hel del kunder rundt omkring i landsbyen endnu ikke har fået retableret efter de opgravninger, som blev foretaget i forbindelse med etableringen af det lynhurtige internet i landsbysamfundet.

Det kan Erik Vangsgaard bevidne. Han bor på Afskæringen 5, og han har siden december forsøgt at få Fibia i tale.

- Jeg venter stadig på i det mindste at høre fra Fibia, hvornår vi kan forvente at få et svar på, hvad de har tænkt sig at gøre omkring retableringen efter gravearbejdet her hos os. Jeg kan ikke komme til at slå græsset på det areal, der er gennemgravet syd om vores ejendom, og jeg har nu brugt to dages arbejde plus et læs småsten på at retablere vores havegang efter gravearbejdet, for nu rakte tålmodigheden ikke længere, siger han til DAGBLADET Stevns.