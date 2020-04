Frk. Nitouche må vente til næste år

- Det bliver desværre ikke i år, at publikum får lov til at opleve Frk. Nitouche, Celestin / Floridor, Majoren og alle de andre herlige karakterer fra den elskede klassiker, Frk. Nitouche, lyder det beklagende fra Stevns Friluftsscenes bestyrelse, der onsdag skred til aflysning af årets forestilling på amfiteatret ved Gymnastikefterskolen Stevns i Boestofte.

- Vi havde ellers glædet os rigtig meget til at præsentere forestillingen, da alt tegnede til, at denne skulle blive fuldstændig fantastisk. Der er allerede lagt et stort arbejde i forestillingen, og derfor arbejder Friluftsscenens bestyrelse ihærdigt på at kunne opføre forestillingen i sommeren 2021 i stedet. Der er dog en del forhold, som skal falde på plads først, hvorfor intet vides med sikkerhed endnu. Men vi vender selvfølgelig stærkt tilbage, når vi ved mere, siger Sophie Jørgensen, der er formand for Stevns Friluftsscenen.