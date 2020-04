Stevns Frivillighedscenter har lukket på adressen i Hårlev. Men der arbejdes fortsat hårdt for og med de frivillige kræfter på Stevns. Arkivfoto

Frivillighedscenter udgiver liste for at koordinere krisehjælp

Stevns - 04. april 2020 kl. 05:54 Af Erik Nielsen

Stevns Frivillighedscenter har lavet en oversigt over frivillige hjælpetilbud for borgere, som har brug for hjælp, mens coronaen kræver vi holder afstand til hinanden.

Her kan man få hjælp til indkøb eller gåtur med hunden, hvis man er karantæneramte. Man kan få gode råd eller en snak, hvis man er kronisk syg eller særligt bekymret for corona. Få gode ideer til aktiviteter med børnene. Man kan også drikke en kop virtuel-kaffe og få sig en god snak, så man ikke føler sig alene. Ja, listen er lang, og der er mange frivillige, som gerne vil hjælpe.

- Vi kan alle være med til at gøre en forskel, lyder det fra Lena Bjerrum Bach, der er daglig leder af Stevns Frivillighedscenter, der normalt har åbent på Hovedgaden 46 i Hårlev, mens som grundet den nuværende krisesituation med corona-virus holder lukket:

- Mens vi må holde afstand til hinanden, oprettes der hotlines, frivillige handler ind for karantæneramte, går tur med hund eller drikker en kop virtuel-kaffe og får sig en god snak,

så ingen skal føle sig alene.

Men selvom Stevns Frivilligcenters kontor holder lukket til og med 13. april, så kan man stadig komme i kontakt med dem på e-mail eller telefon.

Den senest opdaterede oversigt over de frivillige hjælpetilbud kan altid findes på centrets hjemmeside: www.stevnsfrivillighedscenter.dk

På listens sidste side kan man også se, hvor man selv kan hjælpe til.

Listen henviser blandet mange andre til Røde Kors Hjælpenetværk, hvor man kan bede om praktisk hjælp til indkøb, medicin-indkøb, gåtur med hunden med mere.

Der er også en henvisning til Røde Kors Corona hjælpenetværk, hvor man kan komme i telefonisk kontakt på nummer 3529 9660 hver dag klokken 9-19.

Kræftens bekæmpelse har også lavet en app, der er for alle, som har brug for at informere sit eget netværk og bede om hjælp til praktiske ting i hverdagen, den vil man også kunne se et link til på listen, hvor Dansk Folkehjælp også tilbyder akuthjælp til sårbare ældre, som har brug for hjælp til indkøb, udbringning af mad og medicin eller praktisk hjælp.

Der er også mange links til steder man kan finde fællesskab og link til sider, hvor man i fællesskab kan bevæge sig og få motion.

Listen er både for børn, voksne og ældre, og Stevns Frivillighedscenter har samlet rigtig mange brugbare genveje til at danne sig et overblik over de muligheder, man har i disse tider, hvor vi alle skal holde os på afstand af hinanden.