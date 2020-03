I 2018 vandt Johnny Andersen Stevnsprisen, nu opfordrer han Stevns Kommunes borgere til at hjælpe hinanden.Foto: Anders Ole Olesen

Frivilligformand: Kom op af sofaen og hjælp til

Stevns - 21. marts 2020 kl. 15:08 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange frivillige, som er vant til at bruge deres tid i en frivillig organisation, stirrer i disse dage formålsløst i den tomme kalender. Planerne for de kommende uger er aflyste. I stedet er folk blevet bedt om at blive hjemme, når de kan komme til det.

Derfor føler formand for Stevns Frivillighedscenter, Johnny Andersen, at centeret har et ansvar for at hjælpe de mange frivillige i kommunen i gang, hvis de mangler noget at tage sig til.

Det kan være alt fra at hjælpe til på et plejehjem til at købe ind til særligt udsatte borgere.

Johnny Andersen har i hvert fald en klar opfordring til alle dem, der sidder derhjemme foran fjernsynet og bliver både nervøse og rastløse af nyhederne og de manglende planer.

- Man kan jo hjælpe i stedet for at sidde i sofaen og håbe. Det hjælper at gøre noget godt for andre, så bliver man også selv i bedre humør, siger han.

Vi rykker sammen

Der er 74 medlemsforeninger i Stevns Frivillighedscenter, og på frivilligcenterets Facebookside opfordres alle til at komme med gode idéer til, hvad man som frivillig og borger kan bidrage med de næste uger.

Johnny Andersen forklarer, at de frivillige organisationer også kan mærke krisen, fordi der naturligt er mindre at mødes omkring. Det er dog ikke slet ikke så slemt som i andre brancher. På den lange bane håber formanden, at der kan komme noget positivt ud af den alvorlige situation.

- Den her situation vil helt sikkert styrke frivilligheden i samfundet, fordi krisetider får folk til at rykke sammen, forklarer Johnny Andersen.

Hvis du gerne vil hjælpe, opfordrer Johnny Andersen til, at du henvender dig til Røde Kors, som har oprettet et 'Corona Hjælpenetværk', hvor du kan melde dig som hjælper, og Røde Kors så hjælper dig til at hjælpe. Du kan også melde dig som en der har brug for hjælp.

Stevns Frivilligcenter vil også gerne hjælpe dig til at hjælpe andre.