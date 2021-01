Frivillige aflyser nytårskuren

I stedet har formanden for centret: Johnny Andersen og frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach udsendt en nytårshilsen, der former sig lidt som en beretning over året, der gik. Ud over gode ønsker for det nye år opfordrer de to alle frivillige og foreninger til at ringe, hvis de har brug for råd og vejledning under nedlukningen. Nummeret er 6113 1274.