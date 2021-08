Se billedserie Tre smarte damer fra Pensionistbanden i Rødvig stod for årets underholdning på Frivillighedscentrets generalforsamling. Foto: Henrik Fisker

Frivilligarbejdet: Et rigtigt superår trods al den corona

Stevns - 14. august 2021 kl. 10:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Generalforsamlingen i Stevns Frivillighedscenter onsdag skulle, ifølge vedtægterne, have været afholdt inden udgangen af april, men ingen af de knap 30 fremmødte i den tidligere rådhuskantine i Hårlev havde nogen indvendinger mod, at den således var blevet omkring fire måneder forsinket. Det er ligesom blevet et grundvilkår under corona, at de faste normer bliver ændret, og at man tilpasser sig.

Derfor var der også dækket op med passende afstand ved bordene for at begrænse smittespredningen, men trods det var gensynsglæden stor blandt mange af generalforsamlingens deltagere. Nogle dristede sig endda til at give hinanden hånden, og ind imellem blev der udvekslet et kram. Vi er på vej mod normale tider.

Det var også temaet i formand Johnny Andersens beretning, der gennemgik årets begivenheder. Her lagde han ikke skjul på, at det frivillige arbejde i Stevns Kommune har været ramt af udfordringer som følge af coronarestriktionerne, og at alle længes efter at vende tilbage til hverdagen.

Alligevel betegnede han året, der er gået siden sidste års generalforsamling i august 2020, som »et rigtig godt superår trods al den corona«. Det begrundende han bl.a. med, at »vi er kommet på finansloven«.

- Det betyder, at Stevns Frivillighedscenter nu får tilskuddet fra kommunen udbetalt automatisk hvert år i januar i stedet for, at vi skal søge om pengene, sagde han.

Johnny Andersen nævnte, at der i årets løb har været en medlemsfremgang, hvilket dog senere blev korrigeret til status quo. For ganske vist er der kommet fire nye medlemsforeninger, men det modsvares af, at fire andre foreninger har lukket ned i coronaåret. I alt er der i øjeblikket 74 foreningsmedlemmer plus fem støttemedlemmer.

Det fik mødets dirigent: Kurt Jacobsen til at bemærke, at der er over 200 foreninger i Stevns Kommune.

- Så gå ud og agitér for, at de allesammen bliver medlemmer, sagde han.

Men det er at skyde for højt, mente Johnny Andersen.

- Helt præcist er der 220-230 registrerede foreninger i Stevns Kommune, men det er ikke dem alle, der har socialpolitiske formål og dermed kan blive medlemmer hos os. Jeg mener, at rammen ligger omkring 100 foreninger, og med 74 medlemsforeninger er vi da helt godt med, sagde han.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Bjarne Hendrichsen, Hanne Olsen og Inge Lise Pedersen, mens de tre andre medlemmer ikke var på valg i år. I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af fem til syv medlemmer, og dermed var der plads til ét medlem mere i bestyrelsen. Her stillede Viggo Bilstrøm fra Ældre Sagen og Mænds Mødesteder sig til rådighed og blev nyvalgt med akklamation.

Til gengæld var der for andet år i træk ingen, der ønskede at stille op til de to ledige poster som suppleanter.

Efter generalforsamlingen optrådte Pensionistbanden fra Rødvig med uddrag af sidste års revy, som på grund af corona aldrig blev spillet. De enkelte sketches bruges dog ved særlige lejligheder såsom private arrangementer samt altså her til Frivillighedscentrets generalforsamling.

Pensionistbandens næste større projekt bliver den årlige revy, der kan opleves i weekenden: 18.-20. februar 2022 på Harmonien i Rødvig.

- Der ligger allerede en del tekster og venter, og nye vil garanteret dukke op, når vi starter prøverne i oktober. Vi startede jo allerede dette revy projekt for et år siden, men måtte give op af kendte grunde, oplyser Pensionistbandens grand old lady og sprechstallmeister: Grethe Fischer.