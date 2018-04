Rødvig Lokalinformation gav sidste sommer over 3000 turister vejledning om de stevnske attrraktioner. Det gentages til sommer fra en ny placering og i et nyt skur.

Frivillig turistinfo gentages til sommer

Stevns - 13. april 2018 kl. 14:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også til sommer bliver der en privatdrevet turistinformation på Rødvig Havn. Foreningen Rødvig Lokalinformation er i fuld gang med at forberede sæsonen, hvor turister kan få personlig betjening, fortalte Finn Barlach på Stevns Turistforenings generalforsamling i Rødvig Ferieby torsdag aften. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

- Vi må ikke være på parkeringspladsen ved Flintovnen i år, men til gengæld er Rødvig Havn meget positiv over for os. Vi ender nok med at sætte et skur op på pladsen foran det gamle turistkontor, men først skal vi ud at finde penge til et nyt skur, da det gamle er ved at skvatte sammen og ikke kan klare en sæson mere, sagde han efterfulgt af klapsalver.

Netop den personlige betjening er vigtigt, understregede en anden af de aktive i Rødvig Lokalinformation: Hans Christian Rasmussen.

- Vi må erkende, at Kommunalbestyrelsen ikke har blik for den personlige kontakt til turisterne. Det eneste fælles for de ni turistinformationer, som Visit Sydsjælland-Møn har etableret på Stevns, er, at man ikke kan få noget som helst at vide, sagde han.

Samme Hans Christian Rasmussen kommenterede formandens beretning og spurgte Kathrine Hendriksen om, hvorfor hun ikke havde nævnt de frivilliges initiativ med ét ord i sin beretning.

Forklaringen var givetvis den enkle, at driften af en privat turistinformation ikke er en del af turistforeningens virke i det forgangne år. Men Kathrine Hendriksen kom i sit svar med en interessant oplysning:

- Vi stiller gerne vores bygning på havnen (det tidligere turistkontor, red.) til rådighed for en privat turistinformation, hvis der kan opnås enighed Stevns Watersport om at dele pladsen. Men de frivillige har ikke ønsket at blive autoriseret, sagde hun.

Finn Barlach fra Rødvig Lokalinformation kunne oplyse, at spørgsmålet var blevet vendt på denne forenings generalforsamling, men de omkring 50 frivillige har ikke ønsket at blive »underlagt et pres ovenfra«.