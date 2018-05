Sidste sommer fik næsten 3700 turister råd og vejledning i kiosken på Christians Ø, hvor frivillige drev turistinformation. Senest fra midten af juni genåbner i en splinterny bjælkehytte på lystbådehavnen.

Frivillig turistinfo er klar igen

Stevns - 22. maj 2018 kl. 12:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogen usikkerhed om projektet står det nu klart, at der også i år bliver en turistinformation på Stevns drevet af frivillige kræfter. 2. pinsedag udsendte de frivillige informatører en pressemeddelelse, der kundgør, at gruppen har besluttet at gentage succesen fra sidste år og drive turistinformation på Rødvig Havn, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

- Da der her i 2018 ikke er andre, der har påtaget sig at opfylde dette åbenlyse behov, har vi besluttet igen i år at åbne en turistinformation på havnen i Rødvig, siger kontaktperson Peer Nørgaard, der ikke lægger skjul på, at han gerne havde set Stevns Kommune eller turistforening påtage sig opgaven.

Han henviser til, at der i sommeren 2017 var næsten 3700 turister, der fik rådgivning fra den lille kiosk, som lå på parkeringspladsen ved Flinteovnen.

- Vi påviste et behov for information om, hvordan man kan finde de mange gode oplevelser på Stevns, siger Peer Nørgaard.

I år flytter den frivillige turistinformation til en mere central placering. Gruppen har fået tilladelse af Stevns Kommune til at opføre en bjælkehytte på lystbådehavnen på grunden over for det gamle turistkontor og over for Café Marinas indgang.

- Det er nok den bedste placering på havnen, og jeg kan blive nervøs for, hvor mange gæster vi kan nå at betjene her. Derfor kan det blive nødvendigt at sætte to mand på vagt ad gangen, og af samme grund søger vi flere frivillige. Vi er omkring 30 i dag, men kan godt bruge flere, siger Peer Nørgaard.

Den nye bjælkehytte er købt for en pris på lige godt 30.000 kroner og ventes at ankomme til Rødvig i løbet af de kommende to uger. Den er blevet muligt at anskaffe på grund af to sponsorbevillinger - den ene fra Stevns Brandkasse, mens den anden ønsker at være anonym.

- Vi glæder os til at modtage bjælkehytten, som vi straks går i gang med at samle og opføre på grunden. Vi stiler i øjeblikket mod at åbne før midten af juni, når turistsæsonen for alvor går i gang. Ligesom sidste år er det planen at holde dagligt åben indtil udgangen af august, siger Peer Nørgaard.