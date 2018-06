Modelfoto Foto: Kenn Thomsen

Fritidsområdet skifter politisk udvalg

Stevns - 01. juni 2018 kl. 13:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har indstillet at ændre på kommunens styrelsesvedtægt, så fritidsområdet fremover bliver en del af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) i stedet for som hidtil at ligge under Plan og Miljø-området.

Ændringen blev behandlet første gang på Kommunalbestyrelsens møde i aftes og skal for at træde i kraft behandles igen for endelig godkendelse. Der sker højst sandsynligt på næste møde, som foregår i slutningen af juni, hvorefter fritidsområdet kan blive en del af AET 1. juli.

- Vi håber med denne ændring af styrelsesvedtægten, at fritidsområdet bliver mere synligt, og at vi får skabt mere sammenhæng til f.eks. kultur- og turismeområdet, der indholdsmæssigt hænger godt sammen med fritidsområdet', sagde borgmester Anette Mortensen blandt andet om ændringen, som den nuværende flertalsgruppe samt Enhedslisten godkendte i aftes.

Dansk Folkeparti og Nyt Stevns stemte imod ændringen, der i den sammenhæng begge henviste til, at man undrede sig over fremgangsmåden for ændringen, hvor man ikke havde haft sagen oppe i de berørte udvalg eller på anden måde var blevet orienteret.

Det blev tilbagevist af både Flemming Petersen (V) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der begge pointerede, at Kommunalbestyrelsen var det helt rigtige sted at starte og slutte den sag.

- Det er jo kun førstebehandling af sagen her i aften, så nu er der en hel måned til at tænke sig godt om og debattere, inden den endelige godkendelse. Selvom vi nu får mere arbejde i udvalget, så kommer der mere fokus på fritid med denne ændring, og det er vel hovedsagen, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen, der er formand for AET, hvor fritidsområdet fremover kommer ind under.

Ændringen af styrelsesvedtægten sker efter flertalsgruppen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Radikale har ønsket sagen rejst i Kommunalbestyrelsen.

Det nuværende Plan, Miljø og Fritid kommer med ændringen til at hedde Plan, Miljø og Teknik.erni