Frisør Charlotte Klint er i gang igen i salonen i Store Heddinge. Foto: Anders Kamper

Frisører klipper igen

Stevns - 20. april 2020 kl. 13:20 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det fredag morgen stod klart, at blandt andet frisører måtte åbne igen dag efter fem ugers nedlukning, så fik Charlotte Klint travlt.

Det samme gjorde online-bookingsystemet, og så stort pres var der på fra ivrige og langhårede kunder, at det brød sammen.

Samtidig skulle der også gøres klar i salonen, så de første kunder kunne komme og være trygge. Hverken dem eller frisøren vil risikere at blive smittet.

Travlt, det er der i salonen, da vi kigger forbi midt på formiddagen mandag, og telefonen kimer konstant.

- Det er dejligt at være i gang igen. Det er ikke sjovt at gå derhjemme, selv og jeg havde forventet, at de ville lukke helt ned. Vi havde taget forholdsreglerne om at spritte af og så videre inden, og det havde vi i et par uger. Det lå i luften, at der ville ske noget mere, men jeg havde ikke troet på, at det ville vare så lang tid. 14 dage eller deromkring, siger Charlotte Klint i en pause mellem to kunder.

- Jeg havde faktisk først troet, at vi skulle gang omkring 11. maj, men natten til fredag kom der så en ny melding, og så skulle vi forberede os på det.

Arbejdsgangene er der ikke ændret så meget på, da hun og kollega Marianne Nimgaard i forvejen tog deres forholdsregler, men der er bestilt et stykke plexiglas til kasse-området (det er ikke et krav), og så er ansigtsmasker og visir bestilt hjem, som skal på, når der skal ordnes bryn og vipper tæt på en kunde.

Det kommer den nye elev til, når hun starter i salonen i morgen.

- Vi skal da have snakket arbejdsgangene igennem, så alle føler sig sikre. Kunderne vælter jo bare ind, og det er fint, men vi kommer jo tæt på. Jeg kan ikke helt se for mig at stå med maske og visir med en kunde, men det kan blive nødvendigt. Vi skal ikke gøre det, men hvis jeg eller Marianne bliver syge, så koster det mindst 14 dage væk fra salonen, og det vil vi jo ikke, siger Charlotte Klint.

Nåede du at blive bange for, om du ville klare pausen?

- Man er jo bange, og vi har søgt i hjælpepakkerne, men har ikke fået noget endnu. Jeg er én, der går med livrem og seler, så jeg har kunnet klare det. Ikke uden at det bider, men jeg har været lidt polstret til det. Det skulle ikke blive ved i et halvt år - og slet ikke, når hjælpepakken ikke har udbetalt penge endnu.

- Vi er på tredje lønning nu, som skal lægges ud, så det kan mærkes, og huslejen og andre omkostninger er jo de samme. Vores vinduespudser (Pudser Olsen, red.) har skrevet, at vi ikke skal betale for marts, og det er sejt, lyder det anerkendende fra Charlotte Klint.

Nu er der altså fuld aktivitet i salonen igen.

- Systemet brød sammen i fredags, fordi 70 procent af landets frisører bruger det, men så er det jo dejligt at være lokal, for så skriver folk jo bare til én. Men jeg kunne jo heller ikke selv komme på og skrive det ind, og så måtte jeg vente på, at det kom op. Nu kører det, og hele ugen er booket, men det plejer vi næsten at have. Jeg tager flere timer nu, for der er noget, der skal indhentes.

- Så længe, der er kunder, kører man på, og så må vi se, hvor længe vi skal tage vores forholdsregler. Det her kommer til at tage noget tid, tror jeg. Bare vi ikke blive syge og skal lukke ned, så skal det gå, og vi har jo god plads her, konstaterer Charlotte Klint og kigger rundt i salonen, inden telefonen atter ringer.

Hun og andre frisører har saksen i hånden igen.