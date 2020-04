Skelbæk Friskole. Foto: Anders Kamper

Friskolerne åbner i etaper

Stevns - 14. april 2020 kl. 20:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stevns: Som den eneste af de seks skoler på Stevns melder Stevns Friskole i Rødvig sig klar til at tage imod eleverne onsdag morgen. Allerede onsdag før påske kunne friskolens ledelse meddele forældrene, at børnene til og med 5. klasse skal i skole onsdag d. 15. april - den første mulige dag i regeringens genåbningsplan.

- Vi har lagt en plan og vurderet, at det kan vi godt håndtere. Vi har små klassekvotienter og mange lokaler, når de ældste elever ikke skal møde ind. Desuden er vi velsignet med et stort antal håndvaske - faktisk har vi talt op, at der er hele 33 vandhaner ud over dem, som personalet bruger. Det bliver en fast del af skoledagen, at så længe man er indenfor, skal alle vaske hænder én gang i timen plus efter behov - men i øvrigt kommer vi til at være mest muligt ude i det fri, siger skoleleder Rasmus Englund.

Hvis alle elever fra 0. til 5. klasse møder op, kan der blive op til 111 elever i alt. Der er lagt op til, at eleverne kan deles op i flere, mindre grupper, der kommer til at være i lokaler ved siden af hinanden. Som udgangspunkt må lærerne derfor holde øje med elever i flere lokaler samtidig, når de opholder sig indenfor.

- Det er et dilemma, for vi skal samtidig sikre, at hjemmeundervisningen fungerer for de store elever, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at flest mulige arbejder hjemmefra på grund af smitterisikoen, siger han.

Skolelederen tilføjer, at eleverne i udgangspunktet skal følge det normale skema, og derfor kan der ikke siges noget generelt om, hvor lang skoledagen er.

- Men da vi ikke er heldagsskole, er der ingen, som får en meget lang skoledag. Efter skoletid er SFO'en åben frem til lukketid, siger Rasmus Englund.

Skelbæk åbner gradvist

På Skelbæk Friskole indfases skolegangen gradvist hen over en uges tid, oplyser skoleleder Lizette Vesterlyng Larsen.

- Vi starter på torsdag med stjernebørnene, dvs. de små elever, som skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien. De skal have første skoledag og vil blive samlet og fulgt af en fast voksen. Desuden skal 0. og 1. klasse også møde torsdag. Mandag 20. april siger vi velkommen til 2. og 3. klasse, og torsdag 23. april kommer så 4.-5. klasse. De skal modtage hjemmeundervisning indtil da på samme måde, som 6.-9. klasse fortsætter med indtil videre, siger hun.

Undervisningen kører efter en nødplan med undervisning fra kl. 8 til 12 og med de samme to lærere i hele tidsrummet. Desuden indføres rengøring af alle skolens toiletter hver dag kl. 10 og 12.

- Nogle af klasserne vil skulle deles op i mindre grupper, fordi vi har op til 22 elever i samme klasse, og så kan vi ikke overholde afstandskravet. Det er min største bekymring, for det er svært at trække en grænse og sige, at du skal i den ene gruppe og du i den anden gruppe, som også gælder i pauserne. Det kan godt blive en udfordring at få børnene til at forstå og acceptere, siger Lizette Vesterlyng Larsen.

Hellested afventer

Hellested Friskole har endnu ikke meldt ud, hvornår børnene skal i skole og i Børnehuset, hvor de mindste er i vuggestue.

- På den måde er opgaven lidt mere kompliceret end på andre skoler. Vi håber at være klar med en udmelding i løbet af dagen, men på nuværende tidspunkt forventer jeg ikke, at vi bliver klar til at modtage børnene allerede onsdag, siger skoleleder Keld Andreasen.

Han tilføjer, at løsningen sagtens kan blive en differentieret model, hvor genåbningen kommer gradvist. Han regner med, at forældrene i den første tid ikke skal ind på skolen, når de afleverer deres børn.