Per Røner var blot 19 år, da han blev medlem af Freaks, der vandt danmarksmesterskabet i pop. 47 år senere er han stadig forsanger i bandet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Frirummet: Kommunaldirektøren er forsanger i et danseorkester

Stevns - 26. marts 2021 kl. 18:15 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det gælder om at have et frirum. Eller en lomme, som Per Røner selv foretrækker at kalde det.

- Jeg har altid sagt til mine folk, at der skal være en lomme. Et frirum, hvor man kan tage hen og fylde hovedet med noget andet end arbejde. Det er sindssygt vigtigt at give hjernen lov til, siger han.

Og tilføjer:

- Jeg har ofte meget travlt. Men jeg vil næsten påstå, at du aldrig har set mig stresset. For mig er det vigtigt at optræde afslappet og at vise interesse over for andre mennesker - det skylder man, siger han.

Forsangeren

Per Røner har flere lommer. Han elsker at stå på ski, han er glad for fodbold - både som tilskuer og som udøvende - og tennis, og så er han ikke mindst musiker. Nærmere bestemt afslører han her på falderebet, at han de seneste 47 år har været forsanger i et band, der spiller kopimusik af gamle dansehits gennem tiderne. Gruppen hedder Freaks, og tre af de seks medlemmer har endda været medlemmer lige siden starten - blandt dem Per Røner.

- Jeg var 19 år, da jeg kom med i gruppen. Vi havde fuldt tryk på i årene i slutningen af halvfjerdserne og starten af firserne, hvor vi blev danmarksmestre i popmusik foran 80 andre bands og forinden da sjællandsmestre - det skete ved en konkurrence, der blev holdt på Udsigten i Strøby Ladeplads I 1978, siger han.

Ikke nok med det. Faktisk synger Per Røner også i to andre orkestre - et fire mands rockorkester og en duo, der ligesom Freaks spiller gamle kopinumre.

- Her dyrker jeg mit kreative gen. Du kan kalde det en hobby. Men efter en lang dag med mange møder er der ikke noget meget bedre end at komme til øveaften med bandet. I Freaks mødes vi fast hver mandag aften. Lige nu foregår det på Teams. Det kan godt ske, at de andre starter uden mig, men så dukker jeg bare op kl. 21, og det giver ny energi at få at skråle af fuld hals en time eller halvanden, siger han.

Det kræver naturligvis sit at tage af sted igen til øveaften, når man lige er kommet hjem. Men det sker med familiens accept.

- Min kone ved, at hun får en gladere mand hjem. Hun er vant til, at jeg alligevel sætter mig hen efter aftensmaden og arbejder videre med de ting, som jeg ikke nåede på kontoret. Der er god tid til at besvare mails sidst på aftenen, når der hverken er møder eller telefonopkald, siger Per Røner.

Lang arbejdsdag

Arbejdsdagen er ofte på 50-60 timer om ugen, og som om det ikke kunne være nok, går fritiden tit med at læse fagligt stof. Det kom i særlig grad til udtryk, da han i fem år brugte stort alle sine lørdage på at tage en bachelor i jura fra Syddansk Universitet. Afgangsopgaven handlede om noget som vindtørt som de syv embedsmandspligter, som er formuleret af Finansministeriet.

- Jeg kan godt lide at blive klogere, og det gør ikke noget, at man også kan bruge den nye viden arbejdsmæssigt. Det er nok meget godt, at min kone har det på samme måde, siger Per Røner, der værner om sit privatliv.

Derfor bliver det kun til bonusoplysningen, at han er født på Frederiksberg, opvokset i København og siden boede i Mosede, inden han og fruen for omkring 10 år siden flyttede tilbage til Frederiksberg. Parret har en voksen søn.

- Og så har vi sommerhuset på Falster, som er vores tilflugtssted. Her får jeg afløb for min trang til at rode med byggematerialer, siger Per Røner.