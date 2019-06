Se billedserie Tilhørerne sad i græsset i skolens amfiteater og hørte Andreas og Marthas grundlovstale. Privatfoto

Frihedsrettigheder og gymnastik på menuen

Stevns - 06. juni 2019

På Gymnastikefterskolen Stevns blev grundloven fejret i flot vejr og med skolen fyldt med gæster. En summende sommerstemning af grundlovsgæster, der dagen igennem kunne nyde gymnastikopvisninger, grundlovstaler, musikalske indslag, teater og fælles grill på græsset.

Grundlovstalerne bød i år på taler ved to nuværende elever: Andrea og Martha og sognepræst ved Lyderslev og Frøslev kirker Janni Persson. Mange højaktuelle emner i relation til grundloven blev berørt i de samfundsnære taler.

Blandt andet folketingsvalget blev til stor opbakning fra publikum udfordret af de to nuværende elever, der både tog standpunkt og opfordrede til selvrefleksion:

- Selv om man har ret til at ytre, betyder det dog ikke, at man har pligt til at ytre, sagde de.

Med tanke på grundloven fortsatte de to piger ind på emner, som de fandt yderst relevante for den demokratiske dannelse, sådan som de oplever den efter et år som elever på Gymnastikefterskolen Stevns: personlig udvikling, nye værdier, opdaterede prioriteter og større forståelse for andre.

Og netop her indledte Janni Persson sin grundlovstale med et fokus på det at »springe ud i noget nyt«. Både som efterskoleelev, som præst og som menneske. Hun gav ligeledes grundlovsgæsterne indblik i sit syn på, hvad grundloven er, og hvilken betydning den har for hende:

- Grundloven sikrer os vores grundlæggende rettigheder. Jeg har prøvet at opsummere det i tre dele: ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed. Grundloven skabte nye værdier for os, som er blevet grundlæggende for vores samfund. Værdier om at kunne sige, hvad vi gerne vil og alligevel passe på vores medmennesker. Tale til vores medmennesker med respekt. Vi har lov til at forsamle os. Lov til at bede til dem, som vi vil. Men også lov til at råbe op og sige fra, hvis noget ikke er godt nok - at vi er utilfredse. Lov til at tro på det vi vil - eller slet ikke tro på noget, sagde Janni Persson.

En tale, der berigede både gamle og unge med smil, forundring og eftertanke.

Grundlovsfesten fortsatte med musikalske indslag fra skolens musikhold efterfulgt af en smagsprøve på sommerens forestilling fra Stevns Friluftscene: En skærsommernatsdrøm og hyggelig grill og picnic på græsset bag skolen.