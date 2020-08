Her er teksten på mindestenen, der er stillet op ved forsamlingshuset i Lille Torøje, hvor det er hugget ud i sten, hvem der sejlede Ternen til Sverige i oktober 1943. Foto: Erik Nielsen

Frihedsmuseet: Vi fortæller ikke løgnehistorier

Vi har overbragt Axel Søren Sørensens beskyldning af, at Frihedsmuseet er med til at promovere en usand historie. Redaktionen har i den sammenhæng modtaget en kommentar fra den udstillingsansvarlige på museet.

»Som udstillingsansvarlig vil jeg meget gerne svare på Axels kritik. Frihedsmuseet fortæller bestemt ikke løgnehistorier. I udstillingen fortæller vi, at der er en fiskerdreng som skal hjælpe de to jødiske familier med at sejle båden.