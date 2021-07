Retten i Roskilde har frifiundet den 41-årige mand fra Stevns for anklagen om trusler på livet. Foto: Katrine Wied

Frifundet for trusler på livet

Stevns - 09. juli 2021 kl. 06:08 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

En 41-årig mand fra Stevns kunne forlade Retten i Roskilde som en fri mand efter, at han i en domsmandssag var blevet frifundet for anklagemyndighedens tiltale om at have overtrådt straffelovens paragraf om trusler mod liv, helbred eller velfærd. Retten fandt det ikke bevist, at manden havde fremsat de trusler, som anklageskriftet mod ham hævdede.

Manden stod i retten tiltalt for i en periode på 14 dage i januar i år i flere tilfælde at have truet sin eks-kone over telefonen. Det hele kulminerede i en ophedet telefonsamtale mellem de to. Her skulle han - ifølge anklageskriftet - have fremsat truslerne med bl.a. følgende ord: »Jeg kommer og slår hele familien ihjel. Jeg kommer og smadrer bilerne og huset. Jeg er ligeglad. Jeg kan sagtens klare 16 år«.

Manden nægtede sig skyldig i at have fremsat truslerne. Han forklarede i retten, at han havde været sammen med sin eks-kone i cirka 15 år, og at de har to børn sammen. De blev skilt for lidt over et år siden, og det havde været en rigtig »møgskilsmisse«, fordi de ikke har kunnet kommunikere i lange perioder.

Efter skilsmissen har forholdet mellem de to været præget af uenighed om samkvem med børnene. Da han har et arbejde, hvor han skal møde både dag og nat, kan han ikke have børnene 14 dage ad gangen. Det indebærer, at hans eks-kone ind imellem får børnene passet hos sine forældre, der tilbage i januar bad om, at han afleverede en corona-test, når han havde haft børnene.

Manden medgav, at han i telefonsamtalen havde sagt til hende, at hun »var skudt i hovedet at høre på«, men han havde ikke fremsat nogen trusler, og han forstod ikke, hvor hun havde det fra, da han aldrig kunne finde på at røre hende eller hendes familie.

Den 41-årige har efter episoden i januar ikke haft samvær med sine børn, men i foråret kom han til at opsøge sønnen i hans SFO, fordi han savnede ham meget. Men han taler i telefon med børnene hver anden dag, oplyste han i retten.

Hans eks-kone blev ført som vidne i retten, hvor hun forklarede, hvordan han havde ønsket, at de skulle finde sammen igen. Det har hun flere gange afvist, og det endte - ifølge kvinden - med, at han fremsatte de nævnte trusler. Til at starte med skulle hun dø. Så ville han komme og smadre hendes hus og alle bilerne. Så ville han tage alle hendes familiemedlemmer og dernæst hende og til sidst skyde hovedet af sig selv, forklarede hun.

Efter telefonsamtalen meddelte hun ham, at hun ikke ville tale med ham, men at kommunikationen primært måtte foregå med tekstbeskeder.

Det stod således påstand mod påstand, men da der ikke forelå håndfaste beviser eller vidneudsagn, fandt retten ikke tilstrækkeligt grundlag til at dømme manden for trusler. Han blev derfor frifundet, og statskassen skal betale sagens omkostninger.

Anklagemyndigheden har ikke anket sagen til landsretten, hvorfor frifindelsen står ved magt.