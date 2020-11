Frifundet for overtrædelse af boligforbud - afgørelse kæret til landsretten

En 47-årig mand fra Stevns blev af Retten i Roskilde frifundet for at have overtrådt et forbud mod at have børn under 18 år boende på sin bopæl. Anklagemyndigheden har nu kæret kendelsen bag frifindelsen til Østre Landsret.

Tilbage i 2011 blev en dengang 38-årig mand idømt et år tre måneders fængsel og pålagt et forbud mod at have børn under 18 år boende på sin bopæl på baggrund af dommens karakter. Dommen ved Retten i Næstved omhandlede overtrædelse af straffelovens paragraf 224: »Den, der medvirker til, at en person under 18 år mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil seks år.«

Denne dom fra Retten i Næstved og afsoningen af den, havde han fortalt en kvinde fra Stevns om, inden har flyttede ind hos hende i sommeren 2017 og senere giftede sig med hende.