Fremtidsfuldmagt hvis det går galt

Rødvig Borgerforening arrangerer tirsdag 10. april kl. 19.30 på Harmonien et foredrag med advokat Flemming Pihl, der vil fortælle om såvel testamenter som muligheden for at tegne en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som kan være rart at have, hvis man en dag ikke mere er i stand til at tage vare på økonomiske og personlige forhold. Det kan skyldes en ulykke, men er oftest begrundet i demens, alderdom eller sygdom. Den, der modtager fuldmagten, kan med den i hånden varetage alle interesser for fuldmagtsgiveren, hvis det bliver aktuelt.