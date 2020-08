Billedet af Stevns Bryghus er fra DAGBLADET?s eget arkiv, men det vil givet også kunne ses på www.arkiv.dk, da det oprindeligt venligst var udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Stevns. På arkiv.dk var der således sidste år en stigning på 15 procent af visninger på det lokale arkivs registreringer.

Send til din ven. X Artiklen: Fremgang på alle platforme hos det lokale arkiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremgang på alle platforme hos det lokale arkiv

Stevns - 28. august 2020 kl. 06:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Lokalhistoriske Arkivs formand Poul Henriksen kunne på den nyligt afholdte generalforsamling berette, at Arkivet deltagelse i sidste års Store Heddinge By Night blev lidt af et tilløbsstykke.

- Vi fik solgt en del bøger af de to udgivelser, som arkivet har stået for. Vi fik også et par nye medlemmer, og mangen gode snakke med interesserede, omkring arkivets arbejde. Vi skal nok være mere »aggressive« i vores markedsføring om, hvad arkivet står for, og vores eftersøgning efter nye medlemmer, lod formanden forstå.

Arkivernes Dag i november 2019 var bygget op omkring virksomheder på Stevns med billeder og videoer.

- Dagen var godt besøgt. Det er dejligt, når der bliver vist interesse for arkivets arrangementer, sagde formanden.

Reception for Stevns Før og Nu 2019 var også godt besøgt. Søren Ulrik Thomsen havde skrevet en artikel til bogen. Og han kom og læste op af nogle indslag, han har med i bogen. Stevns Før og Nu 2019 er næsten udsolgt. Ligesom tidligere årgange har været annonceret på både Facebook og arkivets hjemmeside med rigtig gode tilbud, og det har også givet et godt salg af disse.

Poul Henriksen takkede Kjeld Frederiksen fra Stevns Brand Fond, for hans aldrig svigtende interesse for arkivets arbejde og fondens økonomiske støtte.

Arkivleder Erik Mouritzen berettede om arkivets arbejde. Et godt aktivt vindue for lokalarkivet er Facebook, hvor der er stor interesse for at følge med. Der er nyt hver uge.

- Det er godt, vi har en fast person til at være redaktør her, lød det fra arkivlederen.

Der er nu 1.100 følgere - og det er næsten en 100-procents stigning i forhold til sidste år. Hjemmesiden bliver også løbende redigeret, og der kommer nyt til. Antal besøgende er stigende - med 18.350 besøgende sidste år, oplevede arkivet en stigning på 21 procent

- Men tiden er mere til Facebook, da det er en hurtig tilgang og et medie, som bruges af de fleste, konkluderede Erik Mouritzen.

På Arkiv.dk har der været 54.212 visninger på det lokale arkivs registreringer - det er også en stigning på 15 procent.

- Vi har får nye »yngre« medarbejdere, så gennemsnitsalderen er sænket væsentligt. Vi er glade for interessen for at arbejde med lokalhistorie. Vi er for tiden 19 medarbejdere, der er fordelt på tre dage. Medarbejderne bruger 5.200 timer, hvilket svarer til 2,7 fuldtidsstilling, lød det fra en tilfreds arkivleder.

Stevns før og nu 2020 udkommer i november, blev det annonceret på mødet. Der er planlagt en fotobog med billeder af glasnegativer, som er blevet scannet i høj kvalitet.

Negativerne stammer fra Oskar Johansens fotoforretning i Vestergade. Stevns Brands Fond har gjort det muligt at få negativerne scannet og udgive en fotobog. Der har været 54 indleveringer til arkivet, mange er fra foreninger, som enten er nedlagt eller som vil af med meget af deres materiale til opbevaring. Der var 11 afleveringer fra foreninger, og arkivet opfordrer til, at foreninger fremover afleverer materiale til dem.

Til bestyrelsen var der genvalg til alle poster.