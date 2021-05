Se billedserie Den konservative lokalformand på Stevns, Bo Kjeldsmark, under sin beretning på onsdag aftens generalforsamling. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Fremgang og optimisme hos de konservative på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fremgang og optimisme hos de konservative på Stevns

Stevns - 27. maj 2021 kl. 14:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Med en medlemsfremgang og med tydelig optimisme blandt de 23 fremmødte blev den konservative vælgerforenings generalforsamling og opstillingsmøde afviklet onsdag aften.

Læs også: Borgmesterkandidat kørt i stilling hos Konservative

Sidste år vendte den konservative vælgerforening på Stevns flere års tilbagegang i medlemstallet med 11 nye medlemmer. Og fremgangen fortsætter.

Netto er der kommet fire nye til siden opgørelsen ved sidste års generalforsamling, så den lokale vælgerforening nu mønstrer 72 medlemmer, meddeler foreningens kasserer.

23 af dem var mødt op, da partiet holdt sin corona-udsatte generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund, og man mærkede tydeligt en optimisme frem mod efterårets kommunalvalg.

Formand Bo Kjeldsmark havde allieret sig med lokalforeningen i Roskilde, hvorfra formand Klaus Aare Bang havde takket ja til hvervet som aftenens dirigent, da den lokale Hans C. Bech efter mange år i dirigentens rolle selv havde bedt formanden om at finde en afløser.

- Hvad skal vi?

Sådan lød det retorisk, da formanden aflagde sin ganske korte beretning, hvor han indledningsvis forklarede om alle de begrænsninger, som corona-situationen havde lagt ned over foreningens virke.

- Jeg fik bragt Venstre og Nyt Stevns sammen hjemme hos mig. Og der er nu indgået et valgforbund i blå blok, der har til formål, at alle blå stemmer skal blive i blå blok. Længere er den ikke. Alle ved jo godt, at klokken 20 på valgaftenen, så stopper den tætte alliance, sagde Bo Kjeldsmark foran de fremmødte K-medlemmer og pressen.

Fra ydmyg til optimist

At optimismen har indfundet sig i den konservative lejr efter en årrække med en mere ydmyg tilgang, blev tydeligt i formandens næste formuleringer.

- Alle trak overbærende på smilebåndet ad Konservative op til sidste valg. Det gør de ikke mere. Vi bliver taget alvorligt på en helt anden måde. Og ikke mindst her på Stevns, hvor vi har store forventninger til valget i efteråret, hvor vores landsformand Søren Pape også kommer og støtter os i valgkampen. Det er ikke sket før, at en landsformand har besøgt Stevns i valgkampen. Men det gør han nu, og det skal vi selvfølgelig udnytte til at mobilisere alle kræfter i partiet og få omtale i medierne, lød det fra Bo Kjeldsmark.

Senere kunne han også berette om en anden nyhed op til valgkampen.

Kampagneleder hyret

- Jeg har hyret en neutral kampagneleder. Hun hedder Rie Løvkvist og sidder også her i aften og tager referat. Hun er rigtig god til at sige tingene, som de er. Og hun har den helt rigtige baggrund, sagde formanden, inden den nye kampagneleder selv afslørede, at hun har en uddannelse som markedsføringsøkonom.

Bo Kjeldsmark var også inde på, at han personligt mener, at det er en skændsel med alle de forslag til en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet, som for øjeblikket florerer i det offentlige rum.

- Det holder jo folk som gidsler i deres eget hjem, når man pludselig får at vide, at der kan komme til at gå gennem nabolaget. Her synes jeg helt klart, at lokale politikere har fejlet. Det er en politisk skamplet, lød det fra den konservative formand uden han dog kom nærmere ind på, hvilke lokale politikere han hentydede til.